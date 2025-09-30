Alcalde de Pitalito, Huila, pide mano dura contra la delincuencia en la zona

En unas polémicas declaraciones, el alcalde de Pitalito, Huila, Yider Luna Joven, se refirió a los hechos delincuenciales que vienen afectando la seguridad y la tranquilidad del municipio. Durante su intervención, hizo un llamado a los organismos de seguridad para que actúen con mayor firmeza.

El pronunciamiento fue hecho durante una rueda de prensa llevada a cabo en horas de la mañana de este martes, 30 de septiembre, en la que se presentaron resultados operacionales. El evento contó con la presencia de los comandantes de la Policía y del Ejército en el municipio.

“Si un delincuente no tiene piedad con las víctimas, si un delincuente no tiene piedad con quienes salen a trabajar y salen a ganarse la vida, si un delincuente no tiene piedad arrastrando a las mujeres cuando les quitan una moto, si un delincuente no tiene piedad apretando un gatillo contra aquellos que luchan día a día para salir adelante, les pido que las autoridades tampoco lo tengan. Si hay que apretar el gatillo contra la delincuencia, hay que hacerlo”, expresó Luna Joven.

Yider Luna Joven, alcalde de Pitalito, Huila // Foto: Facebook Yider Luna Joven

En uno de los apartes más polémicos de su intervención, el alcalde aseguró que los delincuentes deben terminar “o en la cárcel o en el cementerio”, al afirmar que no se puede tener compasión con quienes atentan contra la vida y el esfuerzo de los ciudadanos.



“Entonces aquí nosotros no vamos a ser tolerantes *o en la cárcel o en el cementerio, porque ellos no han tenido piedad con la clase trabajadora, ellos no han tenido piedad contra quienes salen a luchar por el día a día, entonces nosotros tampoco vamos a tener Piedad”*, señalo el mandatario.

En este municipio del sur del Huila, a la fecha se han registrado 38 homicidios.

Además, se han denunciado 988 casos de hurto, siendo los más frecuentes el hurto a personas, con 492 casos; seguido del hurto de motocicletas, con 381; y el hurto a comercio, con 43 casos.