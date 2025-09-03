Más de 1.500 estudiantes en Pitalito, Huila, estrenan infraestructura educativa

En Pitalito, Huila, más de 1.500 estudiantes de educación básica y media celebraron la entrega de dos proyectos de infraestructura que transforman los espacios de aprendizaje en el municipio. Con una inversión de 13.628 millones de pesos, el Ministerio de Educación oficializó la puesta en funcionamiento de la sede principal del colegio municipal José Eustasio Rivera, completamente renovada, y del Biolab de la sede San Francisco de la Institución Educativa Municipal Montessori.

La jornada de entrega estuvo encabezada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien destacó la necesidad de acelerar la culminación de proyectos educativos que durante años permanecieron inconclusos.

“Es inaceptable que un colegio se demore ocho años y tres gobiernos en ser entregado cuando una cárcel se construye en un año. Por eso hoy estamos aquí, en el corazón del sur del Huila donde se produce el mejor café del mundo, para cambiar esa realidad”, manifestó el funcionario.

Más de 1.500 estudiantes en Pitalito estrenan nueva infraestructura educativa Foto: Blu Radio

El colegio José Eustasio Rivera permaneció por ocho años como un proyecto sin finalizar. Hoy abre sus puertas completamente renovado y se convierte en el primer colegio con jornada única de Pitalito. La obra contempla 16 aulas nuevas y cinco espacios especializados que incluyen una biblioteca, un laboratorio integrado, un aula de bilingüismo y otra de tecnología.

Además, la institución cuenta ahora con un comedor con cocina equipada, 34 baterías sanitarias distribuidas en sus diferentes bloques, así como zonas administrativas y recreativas. En total, 1.050 estudiantes se benefician de esta infraestructura, que permitirá fortalecer los procesos académicos y ampliar las oportunidades de aprendizaje integral.

La segunda entrega correspondió a la sede San Francisco de la IE Municipal Montessori, donde se inauguró el Biolab, un laboratorio de innovación que marca un hito en la forma de construir infraestructura educativa en Colombia. Este proyecto es el primero en el país en levantarse con la metodología steel framing, un sistema de perfiles metálicos conformados en frío que permite construir más rápido, con menores costos y con mayor sostenibilidad ambiental.

Con esta tecnología se edificaron cuatro aulas especializadas, entre ellas dos laboratorios integrados y dos aulas polivalentes, además de diez baterías sanitarias, espacios administrativos renovados y mejoras en accesibilidad. En esta sede son 459 los estudiantes que estrenan instalaciones diseñadas para fortalecer la enseñanza de ciencias y tecnologías en la región.