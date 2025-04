Así fue la experiencia del joven artista de Pitalito, Huila, que pintó al papa Francisco

Julián Vásquez es un joven artista oriundo de Pitalito, Huila, que el 7 de agosto del 2024 viajó a Roma para vivir una experiencia inolvidable,entregar al papa Francisco un retrato pintado en tinta de café, obra fue recibida con admiración.

Su talento, dedicación y amor por el arte lo llevaron a plasmar en lienzo la imagen de su Santidad, lo cual no solo representó un reto profesional, sino también unaoportunidad espiritual y personal de gran significado.

“Su Santidad ya sabía que yo venía en representación de Colombia. Cuando me vio, me dijo: 'Tú eres Julián'. Yo le respondí: 'Sí, señor'. En ese momento me dijo: 'Qué bien pintas, es un retrato muy bonito, muy hermoso. Te felicito. Gracias por venir hasta aquí”.

Hoy este joven artista oriundo de Pitalito, primer productor de café del país, en medio de la nostalgia por la muerte del papa Francisco, mantiene vivo aquel emotivo encuentro, porque con su arte logró cruzar fronteras y llegar hasta el Vaticano.

“Para mi ese encuentro fue uno de los mejores días de mi vida, todo fue muy mágico, todo fue muy especial. Pude entregar la obra, pude vivir ese momento tan maravilloso que hoy recuerdo con mucha gratitud y después de ese día se me abrieron nuevas oportunidades y me han pasado solo cosas maravillosas”, concluye.

Esta obra, un lienzo de 1,30 metros de alto por 1,10 de ancho, fue realizada con una técnica única que combina arte y tradición, llevando el sello auténtico de su tierra natal.

Por último, señaló que fueron tres días intensos de trabajo, dedicando cerca de 16 horas diarias a cada trazo, a cada detalle, hasta dar vida a un retrato que hoy trasciende el tiempo y la distancia.

Hoy que el mundo está de luto por la partida dei sumo pontífice, esta experiencia le quedará en el corazón a este joven huilense que conoció al papa Francisco y que le entregó una de sss grandes obras.