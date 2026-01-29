A la cárcel hombre que quedó captado en video cuando asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia

Luego de seis días de ocurridos los hechos, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, de 28 años de edad, como presunto responsable del homicidio de un empleado de una carnicería, ocurrido en el municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá.

Según la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín, el día de los hechos el procesado habría llegado hasta el establecimiento comercial portando un casco de motocicleta y, luego de identificar a la víctima, con quien sostuvo una breve conversación, así como con otra personas que se encontraba en el sitio, le disparó dentro del lugar de trabajo de la víctima.

Tal y como quedó registrado en videos que circulan en las redes sociales, tras cometer el hecho, Gutiérrez Cardona intentó huir del sitio, pero fue reducido por varios compañeros de trabajo del hombre asesinado, quienes lograron detenerlo hasta la llegada de las autoridades. Posteriormente, el hombre fue capturado en el lugar, por parte de uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, 24 cartuchos para la misma y dos proyectiles para fusil calibre 5.56. De acuerdo con las labores de policía judicial, se estableció, además, que el presunto agresor habría grabado el homicidio en un teléfono celular que portaba al momento de los hechos.



El capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Durante la audiencia de imputación de cargos, Gutiérrez Cardona no aceptó los delitos que le fueron atribuidos por el ente acusador.

