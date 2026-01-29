En vivo
Caldas, Antioquia

A la cárcel hombre que quedó captado en video cuando asesinó a un carnicero en Caldas, Antioquia

El hombre grabó el momento en el que le disparó a la víctima y fue retenido y golpeado por compañeros de esta hasta que llegaron las autoridades.

