Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos y tradicionales de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre es un homenaje directo a la cultura paisa, una de las más representativas del país. Los sorteos oficiales se transmiten a través del canal Teleantioquia, lo que brinda respaldo y transparencia a los resultados.
El número ganador del chance Paisita Noche de este jueves 29 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Número ganador: XXXX
Dos últimas cifras:
Tres últimas cifras:
La quinta:
Este juego de azar permite realizar apuestas accesibles, que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que lo convierte en una opción popular para distintos tipos de jugadores. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los participantes pueden seguir la transmisión en vivo mediante los canales oficiales y plataformas autorizadas.
Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una alternativa adicional para quienes buscan incrementar sus ganancias: la quinta balota o número adicional. Esta opción permite obtener premios mayores cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras, ampliando las posibilidades de ganancia dentro del mismo sorteo.
El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios claramente definidos.
De lunes a sábado, el juego se sortea a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo tiene lugar a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que facilita a los apostadores organizar sus jugadas y seguir los resultados en tiempo real.
El chance Paisita Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden del resultado. Entre las principales opciones se encuentran:
Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.
Publicidad
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|28 Enero 2026
|0742 - Cabra
|Paisita Noche
|27 Enero 2026
|6086 - Zorro
|Paisita Noche
|26 Enero 2026
|9583 - Caballo
|Paisita Noche
|25 Enero 2026
|0527 - Toro
|Paisita Noche
|24 Enero 2026
|8147 - Conejo
|Paisita Noche
|23 Enero 2026
|5318 - Toro
|Paisita Noche
|22 Enero 2026
|5238 - León
|Paisita Noche
|21 Enero 2026
|4939 - León
|Paisita Noche
|20 Enero 2026
|4863 - Perro
|Paisita Noche
|19 Enero 2026
|3745 - Toro
|Paisita Noche
|18 Enero 2026
|9079 - León
|Paisita Noche
|17 Enero 2026
|5487 - Mico
|Paisita Noche
|16 Enero 2026
|0157 - Mico