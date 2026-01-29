Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos y tradicionales de Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre es un homenaje directo a la cultura paisa, una de las más representativas del país. Los sorteos oficiales se transmiten a través del canal Teleantioquia, lo que brinda respaldo y transparencia a los resultados.

Número ganador del chance Paisita Noche 29 de enero

El número ganador del chance Paisita Noche de este jueves 29 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.

Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:



Este juego de azar permite realizar apuestas accesibles, que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que lo convierte en una opción popular para distintos tipos de jugadores. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los participantes pueden seguir la transmisión en vivo mediante los canales oficiales y plataformas autorizadas.

Desde el año 2025, el Paisita Noche incorporó una alternativa adicional para quienes buscan incrementar sus ganancias: la quinta balota o número adicional. Esta opción permite obtener premios mayores cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras, ampliando las posibilidades de ganancia dentro del mismo sorteo.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, con horarios claramente definidos.

De lunes a sábado, el juego se sortea a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo tiene lugar a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que facilita a los apostadores organizar sus jugadas y seguir los resultados en tiempo real.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Paisita Noche cuenta con varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden del resultado. Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra del resultado.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al nivel de dificultad, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio del Paisita Noche varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará también una certificación bancaria, con vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Transmisión en vivo: sorteo Paisita Noche

