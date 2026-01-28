Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 28 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares de Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país. Los sorteos oficiales se transmiten a través del canal Teleantioquia.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo. Los apostadores pueden seguir la transmisión en vivo del sorteo en los canales oficiales.

Número ganador del chance Paisita Noche

El número ganador del chance Paisita Noche de este miércoles 28 de enero de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la denominada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 de la noche.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Paisita Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

