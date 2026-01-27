Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

Publicidad
El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten a través del canal Teleantioquia, lo que le da respaldo y reconocimiento entre los apostadores.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:
Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas.
El sorteo del Paisita Noche se realiza todas las noches. De lunes a sábado juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 de la noche.
El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado del sorteo:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
El Paisita Noche continúa siendo una de las opciones preferidas por los apostadores que cada noche ponen a prueba su suerte, gracias a su frecuencia diaria y a la variedad de modalidades de juego disponibles.