Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos oficiales se transmiten a través del canal Teleantioquia, lo que le da respaldo y reconocimiento entre los apostadores.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:

Resultado del chance Paisita Noche de hoy

El número ganador del chance Paisita Noche de este martes 27 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todas las noches. De lunes a sábado juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 de la noche.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado del sorteo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Paisita Noche continúa siendo una de las opciones preferidas por los apostadores que cada noche ponen a prueba su suerte, gracias a su frecuencia diaria y a la variedad de modalidades de juego disponibles.

