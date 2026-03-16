Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Cada jornada, miles de jugadores revisan los resultados para saber si el número elegido resultó ganador.



Número ganador del Paisita Día hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 16 de marzo 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos que más valoran los apostadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo y la rápida divulgación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de canales oficiales y en los puntos de venta autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta fue acertada.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de elegir la estrategia que mejor se ajuste a sus preferencias. Cada modalidad tiene diferentes probabilidades de acierto y montos de premio según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las opciones más utilizadas están:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, los jugadores pueden optar por modalidades con premios más altos o por aquellas que ofrecen mayores probabilidades de ganar.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio correspondiente.

Documentos básicos

Para reclamar el dinero es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Los requisitos pueden variar según el monto del premio obtenido:

