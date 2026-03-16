Movidas políticas de cara a las elecciones presidenciales: Mañanas Blu, lunes, 16 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 16 de marzo de 2026:
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habló de los bloqueos en la Alpujarra por parte de una comunidad indígena.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió de sus declaraciones sobre los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo.
- Freddy García, presidente de Sinaltrainbec sede Cogua, habló de la decisión de Gloria Foods de suspender su operación en la categoría láctea en Colombia.
- Oscar Domínguez, director de Ascun, se refirió de la petición a la Corte Constitucional de tumbar el impuesto al patrimonio.
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