Duro hallazgo en Córdoba: confirman que cuerpo enterrado en patio de una casa es de niña de 14 años

En Córdoba se confirmó que el cuerpo que se halló enterrado en una vivienda corresponde al de una adolescente, de 14 años, que residía en Montería. Familiares contaron que la menor había estado recibiendo atención psicológica y contaba con acompañamiento del ICBF, pero escapó de casa.

En el barrio Los Robles II de Montería, la familia de Victoria Luz Moreño Romero recibió la noticia que ninguno quería oír: tal como se había especulado, el cuerpo que apareció sepultado en el patio de una vivienda del municipio de Sahagún (Córdoba) efectivamente corresponde al de esta adolescente, de 14 años, a quien le habían perdido el rastro hacía una semana.

Todavía son una incógnita la forma como la menor llegó a ese municipio y cómo terminó muerta y enterrada en una casa, sin embargo, el avanzado estado de descomposición en el que se halló su cuerpo apunta a que la habrían sepultado desde hacía ocho días, luego de que ella escapó de su casa y no volvió a comunicarse con su familia.

En diálogo con medios locales, una hermana de la víctima contó que ella apenas tenía unos días de haber regresado a casa, cuando decidió marcharse de nuevo; pues antes, la menor había decidido irse a vivir junto a un muchacho, pero luego él la devolvió a su familia, asegurando que no podía hacerse cargo de ella, porque apenas era una niña.



Sin embargo, Victoria decidió irse otra vez y no le dieron chance alguno de volver, pues la asesinaron y hasta pretendieron mantener oculto su cadáver.

"En la parte de atrás de donde ella dormía hay una puerta y ella se voló por ahí. Eso fue todo lo que supimos hasta hasta que nos dieron la triste y lamentable noticia, y queremos que se haga justicia porque no queremos que le vuelva a pasar esto a otra familia", contó la hermana.

Su madre también clama a las autoridades que esclarezcan pronto este crimen y den con el responsable.

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"¿Por qué le hicieron eso a mi niña? ¿Por qué le hicieron eso? Yo no me explico, yo estaba esperándola, pero no llegó. Llegó fue la noticia que mi hija está muerta. Eso es lo que yo sé. Yo la estaba esperando todos los días aquí en mi ranchito humilde, daba la vida por ella y le daba lo mejor, yo la quise mucho", expresó su madre entre el llanto.

No se descarta que la adolescente, quien estaba bajo un proceso de acompañamiento con el ICBF y en su momento debió ser internada para recibir atención psicológica, haya sido víctima de un feminicidio, pues el principal sospechoso es un hombre que vivía arrendado en la casa donde se encontró el cuerpo.

