Hallan sin vida y enterrada a mujer reportada como desaparecida en Agustín Codazzi, Cesar

En una fosa cavada en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, en Cesar, fue encontrado boca abajo el cuerpo sin vida de Natalia Castrillo Benjumea, mujer a la que sus familiares le perdieron el rastro desde el pasado sábado 20 de diciembre.

Las investigaciones alrededor de este posible feminicidio se priorizaron desde este martes 23 de diciembre, cuando sus familiares y conocidos bloquearon la vía que de su población lleva hacia Valledupar para lograr la atención de las autoridades.

Sin embargo, su hallazgo al parecer se dio gracias a la ayuda de un familiar del hombre con el que Natalia fue vista por última vez, precisamente de camino hacia Llerasca, aunque no había orden de captura en su contra por falta de pruebas.

El cuerpo de la víctima fue llevado hacia Medicina Legal para determinar las formas de su fallecimiento, mientras que a la deriva quedarán sus hijos de 7 y 2 años, que por lo pronto se quedarán al cuidado de sus abuelos maternos.



El alcalde de Agustín Codazzi, Hernán Baquero, rechazó de manera contundente lo ocurrido, pidió la mayor celeridad posible en las investigaciones y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

“El alcalde Hernán Eduardo Baquero y la gestora social Claudina Díaz lamentan el fallecimiento de Natalia Castrillo. Rechazamos de manera contundente todo acto de violencia. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, y reiteramos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia”, expresaron en un comunicado.

“Este crimen atroz nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza. Nada justifica arrebatarle la vida a una mujer ni sembrar el terror en nuestra comunidad”, agregaron.

Otro caso

Por otro lado, en pleno sector de Caracolí, en el corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, se registró un violento choque entre dos motocicletas que acabó con la vida de tres personas y dejó a una mujer herida, la cual hoy está bajo observación en un centro asistencial.

El suceso ocurrió hacia la madrugada de este jueves 25 diciembre, sin embargo aún no se saben los detalles de cómo o qué ocasionó la tragedia en este sector.

Solo una de las víctimas fatales alcanzó a ser identificada siendo su nombre Fair López, aunque conocido al igual bajo el apoyo de ‘Verruga’.

El accidente coincide con otro siniestro vial, pero este en jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico, donde falleció Ovidio Enrique Cabrera Acuña cuando manejaba su motocicleta y se llevó por delante a un animal que se le atravesó en la vía.