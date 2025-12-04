En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hallan fosa común en Toribío, Cauca, a madre y dos niños desaparecidos en 2022

Hallan fosa común en Toribío, Cauca, a madre y dos niños desaparecidos en 2022

Se trata de los restos humanos de la comunera María Edilma Ul Baicue y sus dos hijos menores. El hallazgo se produjo en la vereda Quinamayo, cerca de la vivienda donde residían las victimas.

Comunidad indígena recupera los cuerpos de madre y dos menores en Cauca.
Comunidad indígena recupera los cuerpos de madre y dos menores en Cauca.
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad