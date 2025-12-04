Hallan fosa común en Toribío, Cauca, a madre y dos niños desaparecidos en 2022

A través de un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, confirmaron que indígenas del resguardo de San Francisco del municipio de Toribío, en el norte de ese departamento, notificaron sobre el hallazgo de los restos humanos de la comunera María Edilma Ul Baicue y sus dos hijos menores, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 30 de agosto de 2022.

El comunicado indica que el hallazgo se produjo en la vereda Quinamayo, cerca de la vivienda donde residían y que este martes 2 de diciembre, familiares de las víctimas que trabajaban en una parcela de la zona observaron que el terreno estaba frágil y, al verificar, encontraron los restos de los cuerpos humanos.

"Informaron de inmediato a las autoridades, quienes se desplazaron al sitio con los Kiwe Thegnas Guardia Indígena y la comunidad de la vereda, aseguraron el área y activaron el procedimiento de exhumación. En la fosa se encontraron restos de una persona adulta y dos menores empacados en un costal, junto a prendas de vestir. Terminada la labor, los restos fueron embalados, rotulados y trasladados a Medicina Legal para confirmar la identidad y determinar la causa de muerte", dice el comunicado.

La exhumación se realizó el 3 de diciembre de 2025 con el apoyo del Tejido Defensa de la Vida de Cxhab Wala Kiwe – ACIN y del equipo jurídico del territorio, donde se coordinaron para hacer este trabajo.



Según las autoridades, por la ubicación de la fosa, las características de los restos y las prendas encontradas, corresponderían a María Edilma Ul Baicue y sus hijos Maicol Yandel y Yerson El, quienes tenían 8 y 4 años al momento de la desaparición.

"Todos los días recibimos noticias dolorosas de los territorios, pero algunas golpean con mayor fuerza, acompañamos a la comunidad Nasa, y exigimos verdad, justicia y garantía de no repetición, y esto ocurre donde hacen presencia frente Dagoberto Ramos del autodenominado EMC, frente 57 “Yair Bermúdez” y bandas de carácter local que generan temor", expresó Leonardo Gonzales, director de Indepaz.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, esta sería la masacre N.76 que se registra en lo corrido de este 2025.

