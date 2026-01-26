Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales son transmitidos a través del canal Teleantioquia, lo que garantiza transparencia y confianza para los apostadores.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números elegidos deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:

Resultado del chance Paisita Noche de hoy

El número ganador del chance Paisita Noche de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a quienes resultaron ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que puede incrementar las ganancias si se acierta de manera simultánea con las demás cifras jugadas.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todas las noches. De lunes a sábado juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 de la noche.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso de reclamación varía según el valor del premio, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se solicita, adicionalmente, una certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Paisita Noche continúa siendo una opción popular entre los apostadores que buscan probar su suerte cada noche, con reglas claras y múltiples formas de participar.