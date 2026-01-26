Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, con especial arraigo en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa y sus sorteos oficiales son transmitidos a través del canal Teleantioquia, lo que garantiza transparencia y confianza para los apostadores.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números elegidos deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:
El número ganador del chance Paisita Noche de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a quienes resultaron ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que puede incrementar las ganancias si se acierta de manera simultánea con las demás cifras jugadas.
El sorteo del Paisita Noche se realiza todas las noches. De lunes a sábado juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 de la noche.
El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:
El proceso de reclamación varía según el valor del premio, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse:
El Paisita Noche continúa siendo una opción popular entre los apostadores que buscan probar su suerte cada noche, con reglas claras y múltiples formas de participar.