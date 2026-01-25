Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 25 de enero de 2026

El chance Paisita Noche se consolida como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. A diario, miles de personas revisan con atención los números oficiales del sorteo, los cuales corresponden únicamente al resultado más reciente y son los únicos que permiten verificar si un tiquete de apuesta es ganador.

Resultado del chance Paisita Noche hoy, 25 de enero de 2026

Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue: (en minutos), una cifra que marcó la suerte de los participantes.



Número ganador: XXXX

Tres primeras cifras

Tres últimas cifras:

Animal:

Las autoridades y entidades reguladoras del juego recomiendan consultar siempre los resultados del chance a través de los canales oficiales del operador autorizado. Esta es la única información con validez legal para el pago de premios y resulta clave para evitar errores, confusiones o inconvenientes durante el proceso de reclamación.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país. Se caracteriza por realizarse todos los días en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar de manera constante y conocer los resultados de forma diaria.

Su popularidad radica en una mecánica de juego sencilla, basada en la selección de cifras, y en su frecuencia diaria.



¿Cuánto paga un chance de 4 cifras?

El plan de premios del Paisita Noche contempla diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del tipo de jugada realizada. Todos los pagos se calculan por cada peso apostado, lo que permite participar con montos bajos o incrementar la apuesta según la preferencia del jugador.



Aciertos por cifras finales

Estas modalidades son de las más populares por su facilidad de juego y verificación:



La uña: acertar la última cifra paga 5 pesos por cada peso apostado.

La pata: acertar las dos últimas cifras paga 50 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de tres cifras

Cuando se aciertan tres cifras, los premios aumentan de forma considerable:



Pleno: acertar las tres cifras en el orden exacto paga 400 pesos por cada peso apostado.

Combinado de tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier orden paga 83 pesos por cada peso apostado.

Aciertos de cuatro cifras

Las apuestas de cuatro cifras ofrecen los pagos más altos del sorteo:



Súper pleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

Súper combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga 308 pesos por cada peso apostado.

Finalmente, se debe tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia. Esta condición aplica para cualquier modalidad de apuesta ganadora.

Sorteo en vivo Paisita Noche

Publicidad

Últimos resultados del chance Paisita Noche