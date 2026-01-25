Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 25 de enero de 2026

Publicidad
El chance Paisita Noche se consolida como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente durante la jornada nocturna. A diario, miles de personas revisan con atención los números oficiales del sorteo, los cuales corresponden únicamente al resultado más reciente y son los únicos que permiten verificar si un tiquete de apuesta es ganador.
Según el reporte oficial, la combinación ganadora de esta jornada fue: (en minutos), una cifra que marcó la suerte de los participantes.
Las autoridades y entidades reguladoras del juego recomiendan consultar siempre los resultados del chance a través de los canales oficiales del operador autorizado. Esta es la única información con validez legal para el pago de premios y resulta clave para evitar errores, confusiones o inconvenientes durante el proceso de reclamación.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos del país. Se caracteriza por realizarse todos los días en horario nocturno, lo que permite a los jugadores participar de manera constante y conocer los resultados de forma diaria.
Su popularidad radica en una mecánica de juego sencilla, basada en la selección de cifras, y en su frecuencia diaria.
El plan de premios del Paisita Noche contempla diferentes modalidades de apuesta. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del tipo de jugada realizada. Todos los pagos se calculan por cada peso apostado, lo que permite participar con montos bajos o incrementar la apuesta según la preferencia del jugador.
Estas modalidades son de las más populares por su facilidad de juego y verificación:
Cuando se aciertan tres cifras, los premios aumentan de forma considerable:
Las apuestas de cuatro cifras ofrecen los pagos más altos del sorteo:
Finalmente, se debe tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia. Esta condición aplica para cualquier modalidad de apuesta ganadora.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|24 Enero 2026
|8147 - Conejo
|Paisita Noche
|23 Enero 2026
|5318 - Toro
|Paisita Noche
|22 Enero 2026
|5238 - León
|Paisita Noche
|21 Enero 2026
|4939 - León
|Paisita Noche
|20 Enero 2026
|4863 - Perro
|Paisita Noche
|19 Enero 2026
|3745 - Toro
|Paisita Noche
|18 Enero 2026
|9079 - León
|Paisita Noche
|17 Enero 2026
|5487 - Mico
|Paisita Noche
|16 Enero 2026
|0157 - Mico
|Paisita Noche
|15 Enero 2026
|4508 - Caballo
|Paisita Noche
|14 Enero 2026
|4476 - León