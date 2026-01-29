En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Motociclistas manifestaron su molestia por prohibiciones de circulación en Bucaramanga

Motociclistas manifestaron su molestia por prohibiciones de circulación en Bucaramanga

La restricción de tránsito y de parrillero en dos principales vías de la capital santandereana tiene inconformes a los conductores de motos.

En Bucaramanga no podrán circular motocicletas con parrillero o acompañante por la calle 36, entre carreras 15 y 19.
Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

