Motociclistas manifestaron su molestia por prohibiciones de circulación en Bucaramanga

En medio de un clima de descontento, un grupo de motociclistas llegó hasta el Parque Santander, en el centro de Bucaramanga, para alzar su voz de protesta contra las nuevas restricciones viales que se empezarán a implementar desde el lunes, 2 de febrero, en la ciudad.

Los manifestantes, que protagonizaron un plantón cargado de consignas, denuncian lo que consideran una medida arbitraria que vulnera su derecho al trabajo y a la libre movilidad, centrando sus críticas en la prohibición de circulación por la carrera 33 y la restricción del parrillero en el eje de la calle 36.

La inconformidad del gremio es tal que sus líderes ya han lanzado una advertencia contundente a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga: realizar una movilización masiva que promete paralizar las principales arterias de la ciudad el día en que empiece a regir la medida.

Algunos manifestantes dijeron sentirse discriminados, pues la restricción es solo para motociclistas y este medio de transporte es el más utilizado por las familias de bajos recursos.



Frente a la manifestación, el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, se mantuvo firme en la postura institucional al explicar que estas decisiones no responden a un capricho administrativo, sino al cumplimiento de una orden judicial inapelable emitida por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga.

El funcionario subrayó que la administración está obligada a atacar de raíz el fenómeno de los denominados “terminalitos”, tras un estudio técnico riguroso que identificó más de 105 puntos de despacho de transporte ilegal en la ciudad.

Según Manrique, la calle 36 es el destino neurálgico de la mayoría de estos viajes informales, lo que justifica la necesidad de generar una afectación directa en este corredor para desincentivar esta práctica.

Cabe recordar que la restricción establece la prohibición de circulación de motocicletas por la carrera 33, entre la avenida Quebrada Seca y la calle 55 en sentido norte–sur, y entre la calle 56 y la avenida Quebrada Seca en sentido sur–norte. Esta medida aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, exceptuando los días festivos.

Adicionalmente, se tendrá restricción para motocicletas con parrillero o acompañante en la calle 36, en el tramo comprendido entre las carreras 15 y 19, en ambos sentidos viales. En este sector, la medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la noche, sin aplicación en días festivos.

La medida empezará a regir el próximo 2 de febrero y los conductores que incumplan la restricción se expondrán a multas equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.