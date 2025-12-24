Aparatoso accidente deja dos motociclistas sin vida en Barrancabermeja

Un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la vía que comunica a Campo 23 con el municipio de Puerto Parra, específicamente a la altura del PR 13, donde dos personas perdieron la vida.

De acuerdo con la información preliminar, dos motocicletas colisionaron de manera frontal por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos conductores fallecieron en el lugar del siniestro.

Una de las motocicletas quedó gravemente afectada, con daños significativos que no solo se produjeron por el choque inicial. Según se conoció, el vehículo quedó tendido sobre la vía y, posteriormente, una camioneta que se desplazaba por el sector no alcanzó a frenar a tiempo, pasando sobre la motocicleta y ocasionando mayores destrozos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas, de quienes se sabe únicamente que se trataba de dos hombres que se movilizaban cada uno en su respectiva motocicleta.



Unidades de tránsito y organismos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender la situación, adelantar los actos urgentes y establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió este lamentable hecho.