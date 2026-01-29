Suspenden vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro por fallas en la pista

La Aeronáutica Civil confirmó la suspensión de las operaciones aéreas nocturnas en el aeropuerto Internacional Palonegro, de Lebrija, que presta servicio a Bucaramanga y es considerado el más importante del oriente colombiano, debido a fallas en el sistema de iluminación de la pista.

De acuerdo con la entidad, la medida se adoptó como acción preventiva para garantizar la seguridad operacional, luego de detectarse inconvenientes técnicos que impiden el normal desarrollo de los vuelos en horario nocturno.

Como consecuencia de esta situación, durante la noche más reciente se registró la cancelación de al menos 19 vuelos desde y hacia destinos como Bogotá, Medellín, Panamá y Arauca.

#InformaciónImportante



Por fallas de iluminación en el aeropuerto Palonegro de #Bucaramanga, están suspendidas temporalmente las operaciones nocturnas.

Consulta con tu aerolínea y mantente atento a @AerocivilCol. pic.twitter.com/PCOhYyQPAU — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 29, 2026

La Aeronáutica Civil informó que equipos técnicos especializados ya fueron desplegados en la terminal aérea y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes para atender la contingencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Mientras se superan las fallas, la autoridad aérea recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto permanente con las aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, reprogramaciones y nuevos itinerarios, y así evitar contratiempos en sus desplazamientos.