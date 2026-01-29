En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Suspenden vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro por fallas en la pista

Suspenden vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro por fallas en la pista

La Aeronáutica Civil informó que equipos técnicos especializados ya fueron desplegados en la terminal aérea.

