Motos no podrán circular por la carrera 33 de Bucaramanga en hora pico: ojo a la medida

Quedó en firme la medida que prohíbe la circulación de motocicletas en algunos corredores viales de Bucaramanga, así como la restricción del parrillero en motocicleta en vías principales del centro de la ciudad. La decisión fue adoptada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) en cumplimiento de una orden judicial que obliga a los municipios del área metropolitana a implementar acciones para combatir el transporte informal.

La restricción establece la prohibición de circulación de motocicletas por la carrera 33, entre la avenida Quebrada Seca y la calle 55 en sentido norte–sur, y entre la calle 56 y la avenida Quebrada Seca en sentido sur–norte. Esta medida aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana, y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, exceptuando los días festivos.

Adicionalmente, se mantiene la restricción para motocicletas con parrillero o acompañante en la calle 36, en el tramo comprendido entre las carreras 15 y 19, en ambos sentidos viales. En este sector, la medida rige de lunes a viernes, de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 6:00 a 8:00 de la noche, sin aplicación en días festivos.

Anuncian restricción del parrillero en moto para Bucaramanga: así quedaría la medida #MañanasBlu



Jahir Manrique

Director de Tránsito de Bucaramanga



Detalles >>> https://t.co/kxAPY1iBHw pic.twitter.com/zNdxhLsZnD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 23, 2026

La implementación de la medida contempla una fase pedagógica hasta este sábado 31 de enero, periodo en el que se adelantan labores de socialización y control con sanciones de carácter educativo. Sin embargo, a partir del 2 de febrero, los conductores que incumplan la restricción se expondrán a multas equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo.



Desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga reiteraron el llamado a los motociclistas a acatar las disposiciones, señalando que estas acciones buscan fortalecer el control al transporte ilegal, mejorar la movilidad en corredores de alta congestión y contribuir a la seguridad vial en la ciudad.