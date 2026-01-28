En vivo
Regiones  / Santanderes  / Motos no podrán circular por la carrera 33 de Bucaramanga en hora pico: ojo a la medida

Motos no podrán circular por la carrera 33 de Bucaramanga en hora pico: ojo a la medida

También hay restricción para la circulación de motocicletas con parrillero en el centro de Bucaramanga en horas pico.

