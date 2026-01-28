En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Bucaramanga exige celeridad para capturar asesinos del hincha santandereano

Alcalde de Bucaramanga exige celeridad para capturar asesinos del hincha santandereano

Camilo Andrés Rojas Rey, seguidor del Atlético Bucaramanga, fue asesinado en medio de una violenta riña registrada después del llamado ‘Clásico del Oriente’, disputado en la ciudad de Cúcuta.

