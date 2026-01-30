En vivo
Piden que magistrado Vladimir Fernández sea apartado de la discusión de la reforma pensional

Piden que magistrado Vladimir Fernández sea apartado de la discusión de la reforma pensional

A la Corte Constitucional llegó en las últimas horas una recusación contra el exsecretario jurídico del presidente Petro quien hoy ocupa una silla en el alto tribunal.

