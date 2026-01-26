En vivo
Blu Radio  / Nación  / Reforma pensional: recusan al magistrado Ibáñez por “prejuzgar” públicamente la ley
Reforma pensional: recusan al magistrado Ibáñez por “prejuzgar” públicamente la ley

Una nueva recusación por parte del Gobierno contra el magistrado Ibáñez llegó a la Corte, esta vez por la reforma pensional.

