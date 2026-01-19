En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Reforma pensional: conjuez pide a Corte documentos y más tiempo para estudiarlos antes del día clave

A la secretaría de la Corte Constitucional llegó una petición del conjuez Carlos Pablo Márquez, quien tendrá el voto decisivo sobre el futuro de la reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

