Rescatan a la pequeña Génesis, tras ser secuestrada por su vecina en Florida, Valle

Rescatan a la pequeña Génesis, tras ser secuestrada por su vecina en Florida, Valle

La menor se reencontró con su familia en la estación de Policía del municipio de Palmira, hasta donde fue trasladada tras su rescate.

