Rescatan a la pequeña Génesis, tras ser secuestrada por su vecina en Florida, Valle

La incertidumbre, que por más de 48 horas embargó a la familia Valencia Vergara en Florida, Valle del Cauca, finalizó en la tarde de este lunes, con la confirmación del rescate de la pequeña Génesis, una niña de dos años de edad, quien fue raptada por una vecina el pasado sábado.

La menor fue encontrada por las autoridades en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca, en compañía de una mujer de 20 años, quien sería la responsable de raptarla.

Lo último que se había conocido de la menor antes de su secuestro era que se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Nuevo Horizonte, de Florida, siendo cuidada por 'Luz Karime' una vecina de la familia, quien desde hace varios años se había ganado la confianza de los padres de la pequeña.

"Afortunadamente, la niña se encuentra fuera de peligro, y ya fue valorada por el equipo médico. Ella se encontraba en una vereda del departamento del Cauca, la mujer que se encontraba con ella será judicializada por el delito de secuestro simple", señaló la general Sandra Rodriguez, comandante de la Policía Valle.



La pequeña Génesis se reencontró con su familia en la estación de Policía del municipio de Palmira, hasta donde fue trasladada tras su rescate. Ahí, se encontraban sus padres en compañía de la comandante de la Policía Valle, la general Sandra Rodríguez y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

"Me siento feliz, muy contenta, dándole gracias a Dios. La Policía hizo su trabajo y Dios hizo el suyo, él tocó el corazón de esa señora, para que finalmente me llamara y así pudieramos encontrar a mi niña", indicó la madre de la pequeña Génesis.