Emergencia económica: Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional tumbar el decreto

A la cascada de conceptos e intervenciones que han llegado a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, se suma la del Consejo Gremial Nacional que está pidiendo la inexequibilidad total del decreto, es decir, que el alto tribunal lo tumbe en su totalidad.

El argumento es que el decreto no cumple los requisitos constitucionales y se fundamenta en problemas estructurales, previsibles y atribuibles a la gestión ordinaria del Estado.

Además, el Consejo Gremial advirtió en su solicitud de 45 páginas radicadas ante el despacho del magistrado Carlos Camargo que el Gobierno estaría utilizando un mecanismo excepcional para enfrentar dificultades fiscales y de seguridad que debieron tramitarse por las vías ordinarias.

Uno de los principales reparos es que este fue firmado por una ministra encargada cuyo nombramiento habría perdido vigencia al momento de la expedición, lo que a juicio del gremio vicia todo el acto, pues la ley exige la firma válida del presidente y todos los ministros competentes para declarar un estado de excepción.



Incluso, el Consejo Gremial cuestiona que el Gobierno justifique la emergencia en hechos como el cumplimiento de órdenes judiciales en salud, el deterioro del orden público, la no aprobación de reformas tributarias, la ola invernal o el pago de sentencias judiciales.

“Las circunstancias relativas a los desastres naturales asociados a la ola invernal tampoco satisfacen el estándar constitucional de imprevisibilidad ni de sobreviniencia”, se lee en el documento.

La Corte Constitucional deberá tomar decisiones importantes en varios puntos clave hasta llegar a una decisión de fondo sobre la emergencia económica.