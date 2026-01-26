Semana clave en la Corte Constitucional y en el Congreso para la Emergencia Económica de Petro

Esta semana será clave para el futuro de la Emergencia Económica decretada a finales del año pasado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre todo en la Corte Constitucional, lo cual podría suspender el Estado de Excepción mediante el cual está recaudando nuevos impuestos a partir del pasado primero de enero.

Inicialmente, la Corte debe definir si acepta o no el impedimento que radicó el viernes pasado el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien expuso ante sus colegas dos entrevistas que concedió en los últimos días y que, en opinión del Gobierno, lo inhabilitarían para discutir y decidir sobre la Emergencia Económica. El magistrado Ibáñez afirma que en dichas entrevistas hizo una exposición académica de carácter pedagógico y que en su concepto no prejuzgó sobre el tema en cuestión.

El paso siguiente en la Corte será definir las solicitudes de suspensión provisional frente a dos temas: en principio, tendrá que estudiar unificadas las solicitudes de los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, para que se suspenda temporalmente el decreto “madre” de la Emergencia Económica, bajo el argumento de la necesidad de “evitar que se produzcan efectos graves e irremediables como el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos institucionales”.

Posteriormente, la Corte tendrá que definir una solicitud radicada el viernes pasado por el magistrado Juan Carlos Cortés, quien pidió la suspensión temporal del decreto que desarrolla la Emergencia Económica, es decir, que se suspenda el cobro de algunos de los impuestos creados o aumentados por el Gobierno al amparo de ese estado de excepción.



Hay que tener claro que la eventual suspensión de los dos decretos es provisional, mientras la Corte define de fondo si se caen o no las normas, lo cual podría pasar antes de finalizar el mes de febrero.

De manera paralela, para este martes está citado un debate de control político en el Senado de la República para pedirle cuentas al Gobierno sobre la declaratoria de Emergencia Económica, para lo cual, están citados todos los ministros del Gabinete del presidente Gustavo Petro.