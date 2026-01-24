En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / En riesgo inversión en generación eléctrica por impuestos establecidos en la emergencia económica

En riesgo inversión en generación eléctrica por impuestos establecidos en la emergencia económica

El gremio reconoce la crisis del sistema eléctrico, pero cuestiona que las obligaciones sean iguales para todos los generadores sin importar el tamaño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad