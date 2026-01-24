En riesgo inversión en generación eléctrica por impuestos establecidos en la emergencia económica

El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (CEERA) alertó que el Decreto 0044, expedido por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis del sistema eléctrico, podría afectar la inversión, la confiabilidad y la sostenibilidad del sector de generación de energía, en especial de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH).

En un comunicado, el gremio reconoció la gravedad de la situación que atraviesa el sistema eléctrico y la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para evitar una interrupción del servicio, pues el decreto identifica problemas estructurales como las altas pérdidas técnicas y no técnicas, los bajos niveles de recaudo, los rezagos en inversión en infraestructura y la concentración de usuarios en condiciones de vulnerabilidad.

Sin embargo, el CEERA advirtió que las decisiones adoptadas trasladan la carga financiera a los generadores, ya que el decreto impone obligaciones homogéneas a todos, como aportes solidarios de energía para sostener a las comercializadoras y garantizar la continuidad del servicio.

La preocupación del gremio, según el comunicado, es que estas obligaciones se imponen sin diferenciar tecnologías, tamaños ni condiciones financieras, lo que afecta de manera directa a los pequeños productores, que operan con márgenes ajustados, sin capacidad de regulación hídrica y bajo esquemas financieros sensibles a cambios regulatorios.



El CEERA también recordó que la generación eléctrica es una actividad intensiva en capital que depende de la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica. En ese sentido, advirtió que convertir al sector en el respaldo financiero de las fallas estructurales del sistema “desincentiva la inversión, afecta la bancabilidad de los proyectos y eleva el riesgo regulatorio”.

Finalmente, el gremio reiteró su disposición a contribuir de manera solidaria en la coyuntura actual, pero insistió en que las soluciones deben preservar la inversión, la confiabilidad y la seguridad energética del país. “Resolver la emergencia del presente no puede implicar sembrar los riesgos del futuro”, concluyó el CEERA.