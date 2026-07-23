Grupo Éxito e Inexmoda piden trabajo conjunto con nuevo Gobierno para fortalecer industria de moda

La presentación de la nueva colección de Arkitect con el diseñador colombiano Jorge Duque fue el escenario en el que el Grupo Éxito e Inexmoda expusieron las expectativas que tienen frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en materia económica.

Durante el evento, el presidente ejecutivo del Grupo Éxito, Carlos Calleja, aseguró que la compañía mantendrá su plan de inversiones y reiteró la importancia de construir una agenda conjunta entre el sector privado y el Gobierno para impulsar el crecimiento económico.

"Este año estamos invirtiendo más que el año pasado y el próximo año vamos a invertir más que este año (...) vemos con optimismo la oportunidad de trabajar el sector privado de la mano del sector público y del gobierno entrante para sacar este país adelante", afirmó Calleja.

Por su parte, el presidente de Inexmoda, Sebastián Díez, destacó el nombramiento de la diseñadora Silvia Tcherassi como embajadora ad honorem de la moda y la creatividad, y aseguró que este gesto demuestra la intención del nuevo Gobierno de darle mayor protagonismo a esta industria.



"El gobierno entrante tiene una agenda muy amplia que deberá trabajar de la mano de las entidades, de los empresarios y de organizaciones como Inexmoda (...) con temas de competitividad, potencial e internacionalización de la moda colombiana", señaló.

Para Díez, uno de los principales desafíos del Sistema Moda continúa siendo el acceso al financiamiento, especialmente para invertir en tecnología, automatización y transformación digital, aspectos que considera indispensables para competir en mercados internacionales.

"La financiación hoy es fundamental para apalancar la competitividad del sector (...) el sistema financiero será clave para el crecimiento y la competitividad de la industria", explicó.

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El empresario también advirtió que la llegada de plataformas de fast fashion como Shein y Temu ha cambiado las reglas del mercado y aseguró que será necesario revisar las condiciones de competencia para las empresas nacionales.

Según explicó, la industria colombiana deberá apostarle cada vez más a la diferenciación y al fortalecimiento del valor de las marcas, mientras el Gobierno trabaja en condiciones que permitan competir en igualdad frente a estas plataformas.

Las declaraciones se dieron durante el lanzamiento de la nueva etapa de Arkitect, marca que dejará de venderse exclusivamente en los almacenes Éxito para iniciar una estrategia de expansión con tiendas propias y una mayor participación en Colombiamoda, donde presentará una colección junto al diseñador Jorge Duque.