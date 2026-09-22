Google le saca competencia a la MacBook: así es el portátil con Gemini e integración con Android

La manera en la que se trabaja ha cambiado y cada vez es más común comenzar una tarea en el celular para terminarla luego en el computador. Esta dinámica ha llevado a que los fabricantes busquen una mayor integración entre sus equipos y sistemas operativos.

Ante ello, ya no sería solo Apple la compañía que tenga esa posibilidad, pues Google presentó su GoogleBook, una nueva categoría de computadores portátiles que mezcla Android con la experiencia que ofrece ChromeOS y suma diferentes funciones impulsadas por Gemini. La propuesta busca permitir que los usuarios pasen del celular al computador sin tener que iniciar de nuevo una tarea.

De acuerdo con lo revelado, la primera generación será fabricada por Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Además, los computadores contarán con pantallas táctiles OLED de hasta 2,8K, procesadores Intel y Qualcomm de última generación y una autonomía de hasta 14 horas.

Uno de los elementos que regresa en estos equipos es la barra luminosa exterior, que permite consultar el estado de la batería y muestra animaciones cuando el usuario interactúa con Gemini.



Computadores de GoogleBook Google

¿Cómo se conecta la GoogleBook con celulares Android?

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Una de las funciones centrales de esta categoría es la posibilidad de integrar los teléfonos Android. Luego de iniciar sesión, el computador podrá sincronizar configuraciones, contraseñas, redes Wi-Fi y mensajes mediante cifrado de extremo a extremo.

La conexión también permite continuar en el computador algunas tareas que comenzaron en el celular. Además, los usuarios podrán acceder desde el portátil a los archivos almacenados en el teléfono y ejecutar aplicaciones móviles en una ventana de escritorio.

La propuesta busca reunir en un mismo equipo herramientas que normalmente se utilizan por separado entre el celular y el computador, con una experiencia que mantiene la conexión entre ambos dispositivos.

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GoogleBook con Gemini Google

¿Qué funciones trae Gemini con la GoogleBook?

Con el auge de la inteligencia artificial, la GoogleBook incorpora Gemini como uno de sus elementos principales. Entre las herramientas presentadas está Puntero Mágico, que puede interactuar con el contenido visible en pantalla cuando el usuario se lo solicita.

También aparece Rambler, una función que convierte notas de voz en textos organizados, y Crea tu widget, que permite generar widgets personalizados mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

El equipo también combina la Play Store con una versión de escritorio de Chrome compatible con extensiones. De esta manera, los usuarios podrán acceder a aplicaciones de Android adaptadas para pantallas grandes y a las herramientas tradicionales del navegador.

Para desarrolladores, Google incorporó Antigravity, una plataforma orientada a crear y ejecutar aplicaciones con inteligencia artificial directamente desde el dispositivo.

¿Cuánto cuesta la GoogleBook y cuándo estará disponible?

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Los nuevos equipos tendrán un precio inicial de 899 dólares, que equivale a unos 2,8 millones de pesos colombianos aproximadamente, según la información suministrada.

La compra incluirá 12 meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento y acceso a funciones avanzadas de Gemini. También contempla tres meses de YouTube Premium y Adobe Photoshop.

La preventa ya está disponible y el lanzamiento comenzará el 4 de octubre en Estados Unidos. El 5 de octubre llegará a Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia. De momento, todavía no existe una fecha de lanzamiento para Colombia.