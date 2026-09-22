¿Se marea jugando videojuegos? Estos ajustes en su consola y televisor pueden ser los culpables.

Balancearse a toda velocidad entre los edificios de Nueva York, conducir a más de 200 kilómetros por hora en un videojuego de carreras o simplemente explorar un mapa en primera persona puede provocar una sensación muy incómoda de mareo, náuseas o incluso dolor de cabeza después de una sesión de pocos minutos.

Esta reacción no quiere decir que haya un fallo en su consola, televisor o el videojuego. De hecho, es un fenómeno bastante común conocido como mareo por movimiento virtual o cybersickness, que se puede presentar cuando lo que ven los ojos no coincide con lo que está sintiendo el cuerpo, tal como sucede al usar el teléfono dentro de un carro en movimiento.

¿Por qué un videojuego puede provocar mareo?

El cerebro utiliza información de los ojos, el oído interno y otras partes del cuerpo para determinar si una persona está moviéndose. Por eso, cuando la pantalla muestra desplazamientos rápidos mientras el cuerpo permanece completamente quieto empiezan a aparecer estos síntomas.

Expertos en salud afirman que las contradicciones entre las señales visuales y las que llegan desde el sistema vestibular —que regula el sentido del equilibrio y el movimiento— pueden desencadenar síntomas como náuseas, sudoración, dolor de cabeza o mareo al jugar videojuegos o hacer uso de la realidad virtual.



El desenfoque y el movimiento de cámara pueden empeorar la sensación

Uno de los primeros ajustes que vale la pena revisar dentro del videojuego que le produzca mareo es el motion blur o desenfoque de movimiento. Este efecto intenta reproducir visualmente cómo se perciben los objetos cuando se desplazan rápidamente, pero en algunas personas puede dificultar mantener un punto de referencia claro.

Por eso, reducirlo o desactivarlo por completo puede hacer que la imagen permanezca más definida durante movimientos rápidos.

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También se recomienda buscar opciones como camera shake o temblor de cámara. Cuando está activado, las explosiones, golpes, aterrizajes o carreras pueden hacer que toda la imagen se sacuda para aumentar la sensación de impacto, algo espectacular visualmente, pero potencialmente incómodo para jugadores sensibles.

Cada vez más juegos incorporan ajustes para reducir las sensaciones excesivas de movimiento. Un ejemplo es Marvel's Spider-Man, que permite desactivar completamente el temblor de cámara y reducir el movimiento durante el balanceo, incluidos cambios de inclinación y perspectiva. Algo simple pero que puede ayudar bastante, es la incorporación de un punto permanente en el centro de la pantalla pensado precisamente para ofrecer una referencia visual estable.

¿Se marea jugando videojuegos? Estos ajustes en su consola y televisor pueden ser los culpables. Foto: Magnific

Revise estos ajustes si se marea jugando

Cada juego es un mundo aparte, por lo que no existe una configuración universal. Sin embargo, hay varias configuraciones que están en la mayoría de ellos y vale la pena probar:

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Reduzca o desactive el desenfoque de movimiento.

Desactive el temblor de cámara o reduzca su intensidad.

o reduzca su intensidad. Si existe la opción, disminuya movimientos adicionales como head bob —movimiento de cámara de arriba hacia abajo al caminar—, balanceo o inclinación de cámara .

. Reduzca un poco la sensibilidad de la cámara si los giros son demasiado bruscos.

si los giros son demasiado bruscos. En juegos que permitan modificar el campo de visión (FOV) , pruebe ajustes graduales hasta encontrar uno cómodo.

, pruebe ajustes graduales hasta encontrar uno cómodo. Si la consola ofrece varios modos gráficos, pruebe un modo de rendimiento con una tasa de cuadros más alta y estable para hacer que los movimientos se perciban más fluidos.



Adicionalmente, algunas configuraciones en su televisor o monitor pueden estar favoreciendo la sensación de mareo. Para esto, es recomendable también revisar:

Algunos televisores modernos tienen un modo Juego , que reduce buena parte del procesamiento adicional del televisor y disminuye la latencia.

, que reduce buena parte del procesamiento adicional del televisor y disminuye la latencia. Si está muy cerca de un televisor grande, puede aumentar un poco la distancia a la que juega .

. Evite jugar con un brillo excesivo en una habitación completamente oscura , especialmente durante sesiones largas.

, especialmente durante sesiones largas. Si su pantalla lo permite, active un punto o una retícula fija en el centro de la pantalla para darle al cerebro una referencia que no se mueve.



La forma de jugar también importa

Además de los ajustes en su monitor o dentro del videojuego, existen cambios simples en su forma de jugar que pueden ayudar bastante. Por ejemplo, jugar muy cerca de una pantalla grande, hacerlo en una habitación completamente oscura o permanecer varias horas seguidas sin descansar pueden aumentar el malestar.

Si comienza el mareo, lo recomendable es detener la partida y descansar, en lugar de intentar acostumbrarse continuando durante otra hora. También puede intentar mirar objetos estáticos a su alrededor, levantarse unos minutos y regresar únicamente cuando la sensación desaparezca.

También puede ser útil empezar con sesiones cortas y aumentar progresivamente el tiempo, pues algunos jugadores terminan adaptándose a determinados movimientos con la práctica.