¿Qué pantalla elegir para jugar en 2026? ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio?

El mercado gamer en Colombia no para de crecer y con él también aumentan las exigencias de quienes buscan una experiencia más inmersiva. Hoy no basta con tener una buena consola o un computador potente, la pantalla se convirtió en un elemento clave para disfrutar cada detalle del juego. Con cerca de 10 millones de jugadores activos en el país, la demanda de monitores con mejor calidad de imagen, mayor fluidez y tiempos de respuesta más bajos va en aumento.

Este escenario ha llevado a muchos usuarios a preguntarse qué pantalla elegir, especialmente cuando el mercado ofrece múltiples opciones con tecnologías distintas. La decisión no es menor, pues de ella depende la claridad de las imágenes, la precisión de los colores y la rapidez con la que se perciben los movimientos en pantalla.



¿Cuál pantalla elegir para jugar? claves para mejor calidad y precio

A la hora de escoger un monitor gamer, hay varios factores que marcan la diferencia y que pueden impactar directamente la experiencia:



Frecuencia de actualización: pantallas de 144 Hz o 240 Hz ofrecen mayor fluidez

Tiempo de respuesta: entre más bajo (como 0,03 ms), menor desenfoque en escenas rápidas

Resolución: opciones como QHD o Ultra-WQHD permiten ver más detalles

Tamaño y curvatura: influyen en la inmersión del jugador

Los expertos coinciden en que los jugadores ya no buscan solo velocidad. También priorizan la calidad visual y la fidelidad en los colores, especialmente en títulos con gráficos avanzados.

Televisor referencia Foto: pexels

Diferencias de tecnología en las pantallas: OLED vs LED y LCD

Uno de los puntos que más dudas genera está en la tecnología del panel. No todas las pantallas ofrecen el mismo rendimiento, y ahí está gran parte de la diferencia en precio.



La diferencia principal radica en cómo se genera la luz y el color. Las pantallas LED tradicionales y las QLED utilizan una fuente de iluminación trasera que atraviesa cristales líquidos. En el caso de las QLED, se suma una capa de puntos cuánticos que mejora el brillo y hace los colores más intensos.

Por su parte, el MiniLED es una evolución de estas tecnologías. Utiliza diodos mucho más pequeños y numerosos, lo que permite controlar la iluminación por zonas con mayor precisión. Esto mejora el contraste y reduce efectos como los halos en escenas oscuras.

A diferencia de estas opciones, la tecnología OLED no necesita retroiluminación. Cada píxel emite su propia luz y puede apagarse por completo, logrando negros más profundos y un contraste prácticamente infinito.

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En términos generales, las pantallas LED, QLED y MiniLED suelen ofrecer mayor brillo y durabilidad, lo que las hace ideales para espacios bien iluminados. En cambio, las OLED destacan por su calidad de imagen y ángulos de visión, aunque pueden ser más sensibles al desgaste con el tiempo.

Según explicó Catherin Ospina, gerente de mercadeo de LG Colombia, “los usuarios de hoy buscan dispositivos que no solo ofrezcan velocidad, sino que garanticen una representación precisa de los colores”.



Pantallas gamer se vuelven clave para una experiencia competitiva

El avance de los videojuegos ha hecho que cada detalle cuente. En títulos de acción rápida, una diferencia de milisegundos puede cambiar el resultado de una partida, por lo que el monitor deja de ser un accesorio y pasa a ser protagonista.

Además, hay otros aspectos que también influyen:



Reducción de luz azul para evitar fatiga visual

Mejor uniformidad de brillo en toda la pantalla

Mayor precisión en escenas oscuras

Elegir bien la pantalla ya no es solo una cuestión de gusto, sino una decisión clave para mejorar el rendimiento y la experiencia de juego.

