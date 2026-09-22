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Blu Radio  / Tecnología  / Así funciona la nueva cámara del iPhone 18: ¿en qué se diferencia con el 17?

Así funciona la nueva cámara del iPhone 18: ¿en qué se diferencia con el 17?

El nuevo dispotivo de Apple apunta a tener "la mejor cámara del mercado", pero, ¿qué tiene de especial y de diferente a la versión 17 del 2025?

iPhone 18 pro y pro max.jpg
Así sería el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Ma.x
Foto: imagen de referencia creada con IA.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Finalmente, llegó al mercado el esperado iPhone 18 de Apple, un dispositivo que, como ocurre con cada nueva generación, concentra buena parte de la atención en el mundo de la tecnología y los teléfonos móviles. El lanzamiento también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente entre los usuarios: ¿qué cambia realmente frente a la versión anterior?

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Aunque algunos consideran que los nuevos modelos mantienen un diseño y características similares a sus antecesores, Apple ha puesto especial énfasis en uno de los apartados más importantes para los usuarios: la cámara.

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La gran diferencia de cámara del iPhone 18 frente al iPhone 17

La fotografía y el video son protagonistas en esta nueva generación. Una de las principales novedades está relacionada con la apertura variable, una herramienta que busca acercar las posibilidades de la cámara del celular a las de equipos fotográficos profesionales.

Esta función permite controlar la cantidad de luz que ingresa al sensor mediante la apertura del diafragma. De esta manera, el usuario puede adaptar la cámara a diferentes condiciones de iluminación y obtener mayor control sobre sus fotografías y videos.

“Cuanto más pequeño es ese número, más abierto está el diafragma y más luz entra. Cuanto más grande, más cerrado está y menos luz pasa. Mi cámara profesional puede cerrarse hasta f/22”, explicaron.

iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro.
Foto: Apple

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Así funcionan los valores de la apertura variable

  • f/1.48: es la apertura más amplia y permite una mayor entrada de luz, por lo que resulta útil en condiciones de poca iluminación, como la noche o los atardeceres.
  • f/1.8: mantiene una apertura amplia y ofrece una buena cantidad de luz para diferentes escenarios.
  • f/2.8: representa un punto intermedio que busca equilibrar la entrada de luz y la nitidez de la imagen.
  • f/4: es la apertura más cerrada de las mencionadas, permite el ingreso de menos luz y puede favorecer una mayor profundidad de campo.

La inteligencia artificial también llega a la cámara

La inteligencia artificial (IA) también tiene un papel importante en el apartado fotográfico del dispositivo. Su integración no solo busca mejorar la calidad de las imágenes capturadas, sino también ampliar las posibilidades de edición y procesamiento del contenido registrado con el teléfono.

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De esta manera, , según Apple, buscan que la apuesta por ofrecer herramientas permita obtener mejores resultados directamente desde el celular, tanto al momento de capturar una fotografía como durante su posterior edición.

Nuevo iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.
Conozca la ficha técnica del uevo iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.
Foto: tomada de redes.

Los celulares que le compiten a Apple

Es importante recordar que dispositivos como el Samsung Galaxy S27, Google Pixel Pro XL o Xiaomi Ultra también se han puesto en la tarea de implementar estas funciones en los dispositivos, incluso, apostando a superar la calidad de imagen de Apple, por ende, dependerá 100 % de la necesidad real del comprador a la hora de hacerse con el dispositivo, pues otros ya ofrecen imágenes de alta calidad y a menos precios de este dispositivo.

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