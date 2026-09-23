Los iPhone ahora funcionarán como datáfono en Colombia: esto es lo que debe saber de 'Tap to Pay'

Los pagos digitales han transformado la manera en que los comercios y las personas reciben dinero, especialmente en negocios que necesitan cobrar en diferentes lugares o que buscan reducir la cantidad de equipos, como los datáfonos, utilizados en sus operaciones. Ante ello, las tecnologías de pago sin contacto ya permiten realizar transacciones al acercar una tarjeta, un reloj o un teléfono a un dispositivo compatible.

Ante este panorama, Apple amplió la disponibilidad de Tap to Pay en iPhone para Colombia, una función que permitiría utilizar el celular como punto de cobro y recibir pagos sin contacto sin necesidad de un datáfono adicional. La herramienta también habría llegado a siete mercados de América Latina.

De acuerdo con lo revelado por Apple, el servicio estará disponible por medio de las plataformas de pago SumUp y Symbiotic, que integran la tecnología en sus aplicaciones para comercios.

Pago de compras con tarjeta de crédito en Colombia ante la baja de la tasa de usura en septiembre Imagen generada con Gemini

¿Cómo va a funcionar Tap to Pay en Colombia?

Con el sistema Tap to Pay de Apple, los comercios y las personas podrán recibir pagos al acercar su iPhone a tarjetas de débito o crédito sin contacto, otro iPhone, un Apple Watch o una billetera digital.

Esta operación funcionará con tecnología NFC, por lo que el teléfono actúa como punto de recepción del pago. De este modo, el establecimiento no necesita incorporar un dispositivo adicional exclusivamente para completar la operación.

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Para utilizar la herramienta, el comercio necesita un iPhone XS o posterior, con la versión más reciente de iOS y una aplicación compatible con Tap to Pay.

La función está dirigida a negocios de diferentes sectores, entre ellos comercio minorista, transporte, restaurantes, establecimientos de alimentos y bebidas, servicios de belleza y profesionales que requieren recibir pagos mientras se movilizan.

¿Qué plataformas permiten convertir un iPhone en datáfono?

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El funcionamiento de Tap to Pay depende de las alianzas entre Apple, plataformas de pago, desarrolladores de aplicaciones y redes de pagos. Apple brinda la tecnología, mientras que sus socios la integran en sus propias aplicaciones.

En Colombia, las plataformas anunciadas para utilizar esta función son SumUp y Symbiotic.

La expansión regional también contempla otros aliados. En Argentina participará Mercado Pago; en Costa Rica, Geopagos, Symbiotic y Visa Acceptance Solutions; en República Dominicana, Azul y Visa Acceptance Solutions; en Guatemala, Honduras y Panamá, Geopagos y Symbiotic; y en Perú, SumUp.

Tap to Pay es compatible con tarjetas de débito y crédito sin contacto de redes como American Express, Mastercard y Visa. Apple advierte que algunas tarjetas pueden no ser aceptadas y que pueden existir límites para determinadas transacciones.

¿Qué tan seguros son los pagos con Tap to Pay?

Apple señala que la herramienta emplea funciones de seguridad y privacidad integradas en el iPhone para procesar los pagos. La compañía afirma que no almacena los números de las tarjetas ni los datos de las transacciones en el dispositivo ni en sus servidores.

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En las operaciones realizadas por medio de ‘Guardar y Reenviar’, la información permanece encriptada.

Con esta expansión, los comercios que utilicen las aplicaciones compatibles podrán convertir un iPhone en su punto de cobro, siempre que el dispositivo y la aplicación cumplan con los requisitos establecidos para utilizar Tap to Pay.