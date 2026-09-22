Transacciones digitales crecieron 31 %: compra promedio cayó a $170.000

El comercio digital en Colombia registró un repunte en el volumen de sus operaciones durante el segundo trimestre del año. Las dinámicas de consumo reflejan una migración de los usuarios hacia compras más habituales en la red.

En entrevista con Mañanas Blu, María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, reveló detalles sobre el desempeño del sector en el país.

"El número de transacciones en comercio digital alcanzó cerca de 223 millones de transacciones", destacó la ejecutiva, quien resaltó un incremento cercano al 31% en la actividad de la industria.

Este incremento transaccional vino acompañado por una reducción sustancial en el monto invertido por cada operación. Quiñones explicó que la industria registra "un ticket promedio de cerca de los 170.000 pesos", cifra inferior a los 400.000 pesos previos a la pandemia o a los rangos de entre 200.000 y 250.000 pesos observados en periodos recientes.



Para la dirigente gremial, la disminución en el valor medio de cada compra constituye un indicador favorable. "Nos muestra una cotidianidad, una recurrencia de los hábitos de consumo hacia lo digital", sostuvo Quiñones, destacando que el canal ha ganado presencia en transacciones de la vida diaria.

compra de entradas en Colombia Foto: Gemmini

Aunque líneas tradicionales como tecnología, electrodomésticos y moda mantienen su preponderancia, la canasta digital ha incorporado nuevos rubros. Artículos para el hogar, alimentos preparados, salud, belleza y bienes de retail ganan terreno frente a adquisiciones episódicas como las de turismo. En relación con el producto específico de mayor demanda, Quiñones estimó que "probablemente el producto más comprado pueda ser un celular".

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A pesar de los avances en frecuencia de compra, la penetración del canal en las ventas minoristas globales se sitúa cercana al 5 %, incluyendo la intermediación de plataformas como Mercado Libre. Esta cifra evidencia un rezago frente a mercados como Brasil (13%), Chile (14%) o Argentina (17%). La vocera atribuyó este margen de mejora a la falta de digitalización en el tejido empresarial, compuesto en su mayoría por pequeñas unidades económicas.

En el plano del acceso, "solamente compra por internet el 12 % de la población que tiene un nivel adquisitivo alrededor de los 3 salarios mínimos", aclaró Quiñones, quien apuntó a la apropiación digital y la confianza en los pagos como las principales barreras.

Ante la marcada preferencia del público por el uso de efectivo, la industria ha implementado soluciones como recaudos contra entrega o pagos a través de operadores postales. Sobre la persistencia del papel moneda frente a los canales virtuales, la presidenta del gremio analizó la adaptabilidad del sector ante los hábitos locales de pago:

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"Si bien es un inhibidor, porque lo ideal sería que pudiéramos hacer transacciones digitales con la trazabilidad que eso implica, pues el comercio electrónico se ha venido adaptando a esa situación y ofrece pagos en efectivo".