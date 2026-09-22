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Blu Radio  / Economía  / Bipro lleva el Café de Colombia a la proteína y conquista el mercado de EE.UU.

Bipro lleva el Café de Colombia a la proteína y conquista el mercado de EE.UU.

La marca de Nutramerican Pharma lanzará una proteína de suero con 10 % de café liofilizado colombiano. Será la primera de su categoría autorizada para llevar el sello Café de Colombia.

Bipro lleva el Café de Colombia a la proteína y conquista el mercado de EE.UU.
La apuesta combina proteína de suero con café colombiano que llegará al mercado estadounidense.
Foto: Nutramerican Pharma.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Bipro, producto insignia de Nutramerican Pharma, llegará al mercado estadounidense con una nueva presentación que combina whey protein y café colombiano liofilizado, en una apuesta por llevar uno de los productos más representativos del país a la industria de la nutrición deportiva.

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La compañía asegura que se trata de la primera proteína del mundo autorizada para llevar el sello Café de Colombia. El café utilizado es producido por Buencafé, de la Federación Nacional de Cafeteros, en Chinchiná, Caldas, y cuenta con certificación de origen 100 % nacional.

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El producto contiene 10 % de café liofilizado soluble instantáneo. La base de proteína se fabrica en Estados Unidos y posteriormente llega a la planta de Nutramerican Pharma, ubicada en la Zona Franca del Pacífico, donde se incorporan el café y los demás ingredientes.

Cada porción aporta 25 gramos de proteína de suero, sin azúcares añadidos. Además, estará disponible en una versión con 100 miligramos de cafeína y otra descafeinada.

El lanzamiento también busca poner en valor la cadena cafetera colombiana, al incorporar un ingrediente que, según la empresa, representa el trabajo de más de 540.000 familias caficultoras y llevarlo a una nueva categoría de consumo en el mercado internacional.

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