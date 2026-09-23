Tres hacks para aprovechar al máximo herramientas de la nueva cámara del iPhone 18

Luego de meses de espera, Apple sacó a la venta el tan esperado iPhone 18. Pero, como es habitual, el nuevo modelo generó dudas en cuanto a qué novedades trae el dispositivo en comparación con el modelo 17 y por eso destacaron que la cámara será lo más importante que tendrá toda la línea de estos dispositivos hasta la fecha.

¿Por qué lo más importante del nuevo iPhone es la cámara?

De acuerdo con Apple, lo más innovador de este dispositivo es la nueva apertura variable que busca similar los lentes de las cámaras profesionales con el ángulo que percibe la luz el lente, al igual que la velocidad para tener imágenes con una mayor calidad.

“Cuanto más pequeño es ese número, más abierto está el diafragma y más luz entra. Cuanto más grande, más cerrado está y menos luz pasa. Mi cámara profesional puede cerrarse hasta f/22”, explicaron.

Así sería el nuevo iPhone 18 Pro y Pro Ma.x Foto: imagen de referencia creada con IA.

Tres hacks para sacarle provecho a la cámara del iPhone 18, según experto

La llegada de una nueva generación de iPhone trae consigo nuevas herramientas y posibilidades para los usuarios. Entre las novedades se encuentra el iPhone Duo, el primer iPhone plegable, junto con los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que incorporan nuevas capacidades para llevar más lejos la experiencia con los dispositivos.



De acuerdo con experto de iShop, aliada de Apple en Colombia, estas son los tres hacks para sacarle provecho:



Buen uso de apertura variable: aprender a usar el zoom óptico de hasta 8x permite tener momentos de una manera diferente. Esto le permitirá sacar fotografía al nivel de una cámara si se una de manera correcta, una apertura más amplia puede ser una alternativa para destacar al sujeto en un retrato, mientras que una más cerrada puede ayudar a conservar mayor detalle del entorno.

aprender a usar el zoom óptico de hasta 8x permite tener momentos de una manera diferente. Esto le permitirá sacar fotografía al nivel de una cámara si se una de manera correcta, una apertura más amplia puede ser una alternativa para destacar al sujeto en un retrato, mientras que una más cerrada puede ayudar a conservar mayor detalle del entorno. El uso de visual intelligence: la llegada de la inteligencia artificial (IA) al dispositivo se suma para agregar a una fotografía mayor paisaje, borrar cosas que no se quiere e, incluso, cambiar la posición en la que se ve el sujeto.

la llegada de la inteligencia artificial (IA) al dispositivo se suma para agregar a una fotografía mayor paisaje, borrar cosas que no se quiere e, incluso, cambiar la posición en la que se ve el sujeto. Atajos aliados a la cámara: pensar primero en el resultado que se quiere obtener y describirlo con palabras sencillas, en lugar de configurar cada paso de una rutina manualmente. De esta manera, una tarea que normalmente requiere varios pasos puede convertirse en una acción más simple y personalizada, ajustada a los hábitos de cada usuario.