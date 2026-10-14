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Presupuesto General de la Nación: radican ponencia por $634,9 billones y anuncian ajuste fiscal

El Congreso de la República tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el presupuesto. Si no se completa el trámite dentro del término legal, el Gobierno podrá expedirlo por decreto.

Dinero efectivo colombiano
El presupuesto de 2026 podría quedar por decreto.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El Presupuesto General de la Nación por 634,9 billones de pesos dio un nuevo paso en el Congreso de la República con la radicación de la ponencia para segundo debate. La propuesta mantiene el monto presentado inicialmente por el Gobierno nacional.

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Uno de los principales cambios incluidos en la ponencia es la reducción de 8,4 billones de pesos destinados al pago de la deuda pública. Esta modificación responde a operaciones de manejo de deuda realizadas por el Gobierno, que permitieron liberar recursos para otros rubros.

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Los recursos disponibles se redistribuirán entre diferentes entidades estatales, sin modificar el monto total del presupuesto. Más de la mitad del dinero liberado se asignaría al Ministerio de Hacienda para gestionar proyectos de inversión registrados ante el Departamento Nacional de Planeación.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía recibiría cerca de 3 billones de pesos. Estos recursos se destinarían, entre otros propósitos, a cubrir los subsidios en las facturas de electricidad y gas natural de los usuarios de estratos 1, 2 y 3.

¿De dónde provienen los recursos del Presupuesto General de la Nación?

De acuerdo con las cifras presentadas, los recursos de capital representan 281 billones de pesos del presupuesto. Esta categoría incluye el dinero que obtiene Colombia mediante préstamos en los mercados financieros nacionales e internacionales.

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Los ingresos corrientes de la Nación, que comprenden principalmente el recaudo de impuestos y otros recursos directos, ascienden a 299 billones de pesos. Estas fuentes constituyen una parte fundamental de la financiación del gasto público previsto para el periodo presupuestal.

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¿Cuándo debe aprobarse el presupuesto y qué sigue?

El Congreso de la República tiene plazo hasta el 20 de octubre para aprobar el Presupuesto General de la Nación. Si no se completa el trámite dentro del término legal, el Gobierno podrá expedirlo por decreto con el texto aprobado en el primer debate.

Después de este proceso, el Ejecutivo prevé presentar una ley de ajuste fiscal para reducir aproximadamente 45 billones de pesos del presupuesto. La iniciativa, también denominada ley de rescate económico, deberá tramitarse mediante una propuesta legislativa específica.

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El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, informó al Congreso que el Gobierno adelanta negociaciones internas para alcanzar un consenso definitivo sobre el contenido de la iniciativa.

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