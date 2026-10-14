No salimos a marchar, apoyamos al Gobierno: Intraprojudiciales por movilizaciones de este miércoles

En medio de las jornadas de movilización promovidas por diversos sectores sindicales en el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación (Intraprojudiciales) confirmó su decisión de no sumarse a las marchas y respaldar abiertamente la gestión del presidente Abelardo De La Espriella.

El presidente de la organización, Luis Alberto Castañeda, expuso en Mañanas Blu las razones del gremio para desmarcarse de las centrales obreras tradicionales.

Publicidad

Rechazo a las marchas y respaldo al Ejecutivo

Durante la entrevista, Castañeda sostuvo que la postura del sindicato obedece al respaldo hacia las medidas del Ejecutivo nacional para hacer frente al estado en que recibieron el país. Según el dirigente, el anterior mandato dejó una profunda afectación en materia social, económica y fiscal que la actual administración busca solucionar:



"El Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales de la Procuraduría General de la Nación no marchamos porque apoyamos las políticas de este gobierno, el doctor Abelardo de la Espriella, ya que el país quedó totalmente diluido. El país quedó en una crisis social, económica, fiscal y cómo vamos a apoyar a unos protagonistas que tuvieron y dejaron el país así para enseguida venir a atacar a un gobierno que está tratando de solucionar esta grave crisis".

El vocero gremial tildó la convocatoria a las calles de "politiquera" e insistió en que no es procedente respaldar movilizaciones impulsadas por sectores afines al gobierno saliente:

Publicidad

"Hace dos meses dejaron el país totalmente diluido, totalmente destrozado en todos los sectores y a los dos meses citan una marcha politiquera e irresponsable. Por eso lo que digan los sindicatos de izquierda nos tiene sin cuidado. No salimos a marchar, apoyamos el gobierno, apoyamos sus políticas sociales. Este país hay que recuperarlo".

Un modelo sindical independiente y "exclusivo"

Publicidad

Castañeda detalló que Intraprojudiciales cuenta con una base de entre 80 y 100 afiliados y busca diferenciarse del perfil de los sindicatos tradicionales de izquierda. De acuerdo con el dirigente, su filosofía de trabajo promueve el equilibrio entre el bienestar del trabajador y la sostenibilidad de la entidad pública:

"Nosotros somos un sindicato de alrededor de 80 o 100. Es un sindicato que no estamos de acuerdo. Somos independientes y no estamos de acuerdo con las políticas de todos los sindicatos tradicionales, porque el sindicalismo debe de servir es para construir. Nosotros, nuestro sindicato, valoramos tanto al trabajador como al empleador. Si el trabajador está bien y el empleador está mal, se hunde la empresa. Pero si el empleador está bien y el trabajador también, salen adelante los dos", indicó.

Escuche la entrevista: