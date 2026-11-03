ANIF advierte que sin ajuste fiscal, el déficit llegaría al 9,4 % del PIB en 2027

El proyecto de Ley Rescate Económico radicado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella plantea la reducción del gasto público, el aumento del recaudo tributario, incentivo a la inversión privada y el robustecimiento institucional para la regla fiscal. Frente a esta propuesta, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras tiene una postura constructiva, pero de advertencia. Para el gremio, el ajuste es impostergable porque no hacer nada saldría mucho más caro, ya que según advierten, no solo se dispararon el déficit y la deuda, sino que el Gobierno terminaría con problemas para pagar sus gastos sociales y de funcionamiento.

De no llevar a cabo el ajuste fiscal propuesto por el Gobierno, la ANIF advierte consecuencias severas e insostenibles para la economía colombiana, entre ellos, aseguraron que el déficit fiscal podría alcanzar el 9.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, lo que representaría el desbalance fiscal más alto en 30 años. Si esto llegase a suceder, él hueco de financiamiento en 2027 sería altísimo, que según ANIF les requerirá conseguir endeudamiento por cerca de $200 billones.

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Pero la proyección para 2028 empeoraría, según asegura ANIF, la deuda pública superaría el 70% del PIB, entrando en una trayectoria fiscalmente insostenible. Pero además, si no se efectúa el ajuste fiscal, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras advierten que, con esas protecciones, la elevada necesidad de recursos podría dejar las tasas de interés de los títulos de deuda pública hasta por encima del 15%.

ANIF reconoce que varias propuestas van en la dirección correcta, como recortar y hacer más eficiente el gasto público, incentivar la inversión privada y endurecer las reglas para cumplir la regla fiscal. Pero también expresa sorpresa por la cantidad de medidas tributarias que no se esperaban y que ponen más presión sobre los contribuyentes. Por eso pide al Congreso no limitarse a aprobar o rechazar, sino perfeccionar el proyecto y construir consensos, de modo que se mantenga el tamaño del ajuste sin golpear la actividad económica ni a la población más vulnerable.



Desde la Asociación advierten que, para evitar estos problemas, Colombia necesita reducir su déficit en unos 43 billones de pesos durante 2027, lo que equivale a cerca del 2 % de la economía. Por eso, considera urgente que el Gobierno ponga en marcha un plan para reducir el gasto y ordenar las finanzas del país.