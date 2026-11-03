Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de azar con mayor participación en Colombia. Su cobertura en diferentes regiones del país y la publicación de los resultados después de cada jornada mantienen el interés de quienes siguen este sorteo.

Número ganador del Dorado Tarde de hoy

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El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 es el 7718 - 6. Los participantes podrán comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 7718

Dos últimas cifras: 18

Tres últimas cifras: 718

La quinta balota: 6

Los resultados pueden consultarse en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados.

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¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada.

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Los domingos y festivos no se realizan sorteos de este juego.

¿Cuánto paga el Dorado Tarde por cada apuesta?

El plan de premios permite obtener ganancias por acertar las cuatro cifras o algunas de las últimas cifras del número ganador. El pago depende de la modalidad seleccionada y se calcula por cada peso apostado:

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Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga cinco veces lo apostado.

Estas modalidades permiten participar con diferentes combinaciones y acceder a premios según la cantidad de cifras acertadas.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

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De acuerdo con las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse si el ganador cumple con los requisitos establecidos:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el trámite.

Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni inconsistencias, debido a que cualquier alteración puede afectar su validación y el pago del premio.

Los apostadores deben verificar el resultado oficial y revisar las condiciones de cobro antes de acercarse a un punto autorizado.