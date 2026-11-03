Sinuano Día, resultado del último sorteo de hoy martes 3 de noviembre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Cuenta con una amplia participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas siguen diariamente sus resultados.

Número ganador del Sinuano Día de hoy

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El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozcan las cifras oficiales, los jugadores podrán compararlas con los números registrados en sus apuestas.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La quinta balota: pendiente de publicación.

Los participantes deben consultar los canales autorizados para verificar el resultado y confirmar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso de extracción y se confirma el número ganador.

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¿Cuáles son las modalidades para jugar Sinuano Día?

El juego ofrece seis alternativas de apuesta. Cada una establece diferentes condiciones para obtener un premio, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:

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Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su ubicación.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su ubicación. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del resultado.

requiere acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se deben presentar los documentos básicos.

únicamente se deben presentar los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación habitual, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado.

además de la documentación habitual, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se exige también una certificación bancaria expedida en los últimos 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete.

Los apostadores deben conservar el comprobante en buen estado y verificar que cumpla con las condiciones establecidas para facilitar la validación y el cobro de un eventual premio.