Caribeña Día, resultado del último sorteo de hoy martes 3 de noviembre de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de azar tradicionales y más consultados en Colombia. Sus sorteos frecuentes y la publicación de los resultados a través de canales autorizados permiten que los participantes revisen sus apuestas después de cada jornada.

Número ganador del Caribeña Día de hoy

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El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores podrán comparar las cifras oficiales con los números registrados en sus tiquetes.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La quinta balota: pendiente de publicación.

Los resultados se pueden consultar en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados para confirmar si alguna jugada obtuvo un premio.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El Caribeña Día realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, cuando finaliza el sorteo y se confirma el número ganador.

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¿Cuáles son las modalidades para jugar Caribeña Día?

Los participantes pueden elegir entre seis modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido:

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Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar el número completo en el orden exacto.

exige acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

consiste en acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

requiere acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El juego permite participar con diferentes montos, dentro de los siguientes límites:

Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, cada apostador puede definir cuánto desea invertir en su jugada, de acuerdo con su presupuesto y la modalidad seleccionada.

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¿Cómo reclamar un premio del Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También se exigen requisitos adicionales según el monto obtenido:

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto de venta autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria expedida en los últimos 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Los participantes deben conservar el tiquete en buen estado y verificar los resultados oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.