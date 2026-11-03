Super Astro Sol, resultado del último sorteo de hoy 3 de noviembre de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar disponibles en Colombia. Su dinámica consiste en elegir un número entre el 0000 y el 9999 y asociarlo con un signo zodiacal para participar por los premios establecidos.

Resultado del Super Astro Sol hoy martes 3 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca la información oficial, los jugadores podrán verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Signo zodiacal: pendiente de publicación.

Se recomienda consultar los resultados en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación en caso de obtener un premio.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados se publican después de cada jornada a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Para participar, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras y relacionarlo con uno de los 12 signos zodiacales. La combinación debe coincidir con la anunciada en el sorteo para obtener el premio correspondiente.

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Los pasos para realizar una apuesta son los siguientes:

Elegir un número entre el 0000 y el 9999. Seleccionar uno de los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También se puede elegir la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos zodiacales. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

¿Dónde se puede jugar el Super Astro Sol?

Las apuestas se realizan en los puntos de venta autorizados que operan en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Acudir a estos establecimientos permite obtener un tiquete válido para participar en el sorteo oficial.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Sol?

Los jugadores pueden participar con diferentes montos, dentro de los límites establecidos:

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Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

La recomendación es realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Las personas que obtengan un premio deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora. Entre los documentos básicos se encuentran:

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Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos.

se deben presentar los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requiere, además, una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con estas condiciones facilita la validación del tiquete y el trámite para recibir el dinero.