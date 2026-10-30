¿Volverá el petrouribismo en la votación contra la ley fiscal en el Congreso?

La discusión sobre la ley de ajuste fiscal podría generar nuevas coincidencias entre sectores de la oposición y partidos cercanos al Gobierno en el Congreso, una situación que ha despertado interrogantes sobre un posible regreso del denominado petrouribismo.

En entrevista con Recap Blu, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid se refirió a las diferencias frente a la iniciativa y aseguró que su partido no respaldará medidas que impliquen nuevos impuestos para la clase media colombiana.

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El congresista explicó que la bancada del partido tendrá una reunión la próxima semana para analizar el contenido del proyecto y establecer una posición oficial. Según indicó, existen artículos que generan preocupación y otros que podrían recibir acompañamiento, por lo que considera necesario revisar detalladamente la propuesta antes de definir el sentido de la votación.

"Nosotros le dijimos a los colombianos, no más impuestos, no resisten un impuesto más", afirmó Cadavid.



El senador también señaló que comprende las dificultades económicas que enfrenta el Gobierno y la necesidad de buscar recursos, pero insistió en que las alternativas de financiación no deben afectar el bolsillo de los hogares de clase media. Por esa razón, manifestó que su colectividad será inflexible frente a ese compromiso.

Senador Hernán Cadavid. X: @hernancadavidma

Frente a la posibilidad de que se repita una alianza entre el Centro Democrático y sectores del petrismo, como ocurrió en anteriores votaciones del Congreso, Cadavid rechazó que las coincidencias en determinados temas representen un acuerdo político. Además, cuestionó que desde algunos sectores se intente señalar de petristas a los integrantes de su partido cuando expresan reparos a las iniciativas del Ejecutivo.

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"A los amigos hay que hablarles con la verdad", sostuvo, al defender la independencia de las decisiones de su bancada.

Finalmente, el senador consideró que el Gobierno debió conversar previamente con las diferentes fuerzas políticas antes de presentar el proyecto, con el propósito de identificar acuerdos y evitar una confrontación pública alrededor de su contenido. También señaló que otros congresistas, incluso de partidos cercanos al Ejecutivo, han expresado reparos frente a los impuestos propuestos.

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"Sí, ayudemos a salir al Gobierno de la crisis que encontró, pero no es destruyendo el bolsillo de la clase media colombiana", concluyó Cadavid, dejando en manos de la discusión interna de su partido la definición de su postura frente a la ley fiscal.