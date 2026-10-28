Presentarán proyecto de ley para crear el Día Nacional de la Biblia: sería el 31 de octubre

Colombia podría tener un Día Nacional de la Biblia cada 31 de octubre, si prospera un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso de la República por la congresista Sara Castellanos. La iniciativa busca establecer una fecha para reconocer la influencia religiosa y cultural de este libro, así como ofrecer un espacio para que católicos y cristianos celebren su fe, sin que esto implique una imposición para quienes profesan otras creencias.

La propuesta será anunciada el jueves 29 de octubre, a las 5:30 de la tarde, en un evento en el que se espera la presencia del presidente Abelardo De La Espriella. La congresista Sara Castellanos, quien también es pastora cristiana, será la encargada de impulsar el proyecto, que posteriormente deberá surtir el trámite legislativo correspondiente para determinar si se convierte en ley de la República.



¿Por qué el 31 de octubre?

Uno de los aspectos que genera debate es la fecha escogida, pues el 31 de octubre se celebra Halloween. Durante el análisis en Voz Populi, algunos integrantes cuestionaron la necesidad de establecer el Día Nacional de la Biblia en una jornada que ya tiene otra celebración ampliamente reconocida.

Biblia - religión Foto: Unsplash

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La iniciativa también abrió una discusión sobre el papel de la religión en la política colombiana y los límites entre las creencias personales y las decisiones del Estado. Alberto Linero manifestó que comprende el interés por promover la lectura de la Biblia y reconocer su importancia cultural, aunque considera que no es indispensable establecer una fecha oficial.

“Lo importante es que la gente viva los valores de la Biblia”, señaló en Voz Populi, al insistir en que la experiencia religiosa pertenece, en buena medida, al ámbito personal.



Entretanto, el panelista Álvaro Forero advirtió sobre la creciente relación entre las iglesias y la actividad política.

Por ahora, el Día Nacional de la Biblia es una iniciativa que deberá ser debatida en el Congreso, donde se definirá su alcance y si la conmemoración tendría únicamente un carácter simbólico o podría incluir otras medidas, como la declaración de un día festivo.