Acalorado debate entre el senador Iván Cepeda y ministro de Agricultura en el Congreso

En medio de un debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el senador Iván Cepeda anunció que denunciará ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara al presidente Abelardo De La Espriella por presuntos vínculos con “poderosos narcotraficantes”.

El senador señaló, además, que la política del Gobierno de De la Espriella buscaría una “contrarreforma agraria” que, según sostuvo, pretendería “devolver la tierra, a las manos de los narcotraficantes, paramilitares y sectores muy poderosos de los clanes mafiosos en los territorios”.

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Los señalamientos de Cepeda

El congresista hizo referencia a varios casos que, según afirmó, sustentarían sus acusaciones. Entre ellos mencionó la hacienda “Nueva Jerusalén”, que, de acuerdo con su versión, habría sido vendida al presidente por una hermana de alias 'Barbie'. Cepeda aseguró que el predio está ubicado en un lugar, el cual colinda con intereses de minería de carbón de la empresa Drummond.

“El señor Abelardo De La Espriella, además de adquirir un bien al señor alias 'Barbie', también le compró a otro narcotraficante, Carlos Arturo Vega Pineda, ganadero de Córdoba, investigado por lavado de activos y vinculado con predios que fueron despojados en un guía chocó por parte de la casa Castaño a los campesinos y a las comunidades afrodescendientes, pues también en el año 2020 aparece adquiriendo el señor De La Espriella un bien en la ciudad de Montería a través de su firma Cosenza SAS de este señor narcotraficante”, agregó Cepeda.



Posteriormente afirmó que el presidente “es socio de narcotraficantes, detenta bienes comprados a narcotraficantes y defiende a narcotraficantes desde el gobierno nacional”.

El senador también dirigió cuestionamientos contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. “Usted busca realmente acabar con los campesinos, convirtiéndolos en sujetos que no tienen derecho y acabar las territorialidades colectivas”, afirmo.

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En ese sentido, anunció que también presentará una denuncia penal contra el ministro ante la Fiscalía por presuntas conductas como fraude en resolución judicial, prevaricato por omisión, falsedad ideológica y discriminación y hostigamiento contra el campesinado.

Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella // Foto: AFP

La respuesta de Dangond

Ante los señalamientos, Dangond respondió y aseguró que, tras estudiar las 23 preguntas del cuestionario, considera que gran parte de las preguntas “constituyen un inventario de todos los fracasos que han acompañado la ejecución de la reforma agraria” por el anterior gobierno.

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“Es un deber de un servidor público mi querido senador, no defender ideologías, aquí lo que vamos a defender son los resultados, y cuando los resultados son insuficientes la obligación ética es reconocerlos corregir el rumbo y decirle la verdad al país, cosa que usted ni ninguno de su bancada ha hecho con el país. Yo hoy le voy a hablar con la verdad, oyó, no con las mentiras que se dijeron aquí ahorita. Yo le voy a hablar sin eufomismo, sin propaganda, se la pasó haciendo propaganda con uno, y sin excusas”, le dijo el Ministro al senador.

Por otro lado, frente a las acusaciones del senador Cepeda de que tendría conflictos de interés por cuenta de baldíos que tendría su familia, manifestó: “Yo nunca he pisado siquiera una inspección de policía. Yo no me preocupo por todas esas cosas que usted está diciendo ahí. Yo tengo mi vida tranquila. Mi familia no le ha vendido tierras a nadie. Esa finca existe desde el año 1938. Yo no me preocupo por esos temas. Yo estoy haciendo las cosas tranquilas, estoy con la conciencia tranquila”.

Uno de los momentos de mayor tensión se presentó cuando el ministro se refirió a una pregunta relacionada con un crédito. “Vea, doctor Cepeda, si yo pudiera dar un subsidio al primero que se lo daría es a usted, para ver si hace algo productivo en su vida”. Durante la respuesta de algunos senadores, el funcionario agregó: “ah, no, pero a mí sí me faltan el respeto y yo no digo nada”.

Indalecio Dangond, nuevo ministro de Agricultura Prensa Defensores de la Patria

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Las denuncias expuestas por el ministro

El ministro de agricultura lanzó una grave denuncia sobre giros por más de $68.700 millones a cuentas de personas naturales y gobernadores indígenas durante la administración de Giovani Yule al frente de la Unidad de Tierras.

Tambien aseguró que las zonas donde está sembrado el cultivo de coca, coinciden con zonas veredales y los campamentos. “Hoy se estima está en 276.000 hectáreas. Ahí mismo donde Juan Manuel Santos y todos dejaron esta zona, ahí fue donde se creció por coincidencia, el cultivo de la coca”, agregó.

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“En la Agencia Nacional de Tierra, en estos 4 años, le giraron, el gobierno al señor, a los 2 presidentes que tuvo la ANT, el anterior no me acuerdo, el último creo que se llama Felipe Harman, creo, un YouTuber que anda por ahí, le giraron 9 billones de pesos. Pero de esos 9 billones de pesos, solo 5.6 billones los destinaron a compra de tierra. Los otros 3.8 del resto, 1.6 billones los destinaron a más de 39.500 contratos en los 4 años. Esto es gravísimo. La plata de los campesinos, la plata que le correspondía a los productores, la cogieron para hacer contratos OPS, para gastar en aviones, en helicópteros, en viajes, en todo lo que no debían de haberse gastado ese dinero”, denunció Dangond.

Congreso de la República. Suministrada.

La opinión de los congresistas

El debate generó posiciones encontradas entre los congresistas. El senador conservador, Marcos Daniel Pineda, cuartionó al senador Iván Cepeda por la profundidad académica y técnica del debate de control político al ministro de agricultura. "Usted resultó haciendo quizás lo que mejor sabe hacer, que es denunciar penalmente con injurias y con calumnias y con falsas acusaciones. Y se lo digo con el mayor de los respetos, senador, su intervención sonó más a tusa política que a preocupación por los campesinos de Colombia", dijo

Mientras tanto, el senador del Centro Democrático, Hernán Cadavid, criticó la presentación del senador Cepeda. "Las mismas acusaciones de siempre. Todo el mundo es paramilitar, todo el mundo es narcotraficante aquí nadie ha hecho las cosas bien distinto a ustedes y usted ha venido a este congreso desde hace muchos años a plantear los mismos pronunciamientos pero ¿sabe con cuál diferencia? que ya también ha tenido que pasar, ha hecho parte de un proceso penal que cuando lo contrainterrogan usted dice no me consta", dijo

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En contraste, el senador de la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, acusó de negacinoista al ministro de agricultura, Indalecio Dangond. "¿El DANE censa empresarios pequeños o campesinos? Campesinos. Usted no les puede quitar su identidad. Ya les quitaron el presupuesto, pero no les va quitar su identidad. Usted no es un ministro, usted es un mercenario del agro, usted sirve a intereses privados", agregó.

Finalmente, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó la actitud del funcionario frente al ejercicio de control político y sostuvo que “ningún ministro puede venir a decir cuándo este Congreso puede hacer control político y cuándo no”.