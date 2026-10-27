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Blu Radio  / Política  / “Un plan preconcebido”: Jaime Lombana denuncia a Petro por desconocer la elección de De La Espriella

“Un plan preconcebido”: Jaime Lombana denuncia a Petro por desconocer la elección de De La Espriella

Con el respaldo de sectores del Partido Conservador, se radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara contra el expresidente por los presuntos delitos de perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir.

Expresidente Gustavo Petro.
Expresidente Gustavo Petro. Foto Presidencia de Colombia.
Por: Salima Feris Guerra
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Actualizado: 27 de oct, 2026

El abogado Jaime Lombana, con el apoyo de sectores del Partido Conservador, radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el expresidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir.

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Según Lombana, se trataría de “un plan preconcebido, pensado, con intención”, que habría comenzado antes de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio, con el propósito de favorecer al candidato del entonces mandatario mediante presiones al sistema electoral.

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“Como perdió las elecciones, entra a desconocer el triunfo de un presidente legítimo elegido de acuerdo a las reglas de la democracia con una vigilancia nacional e internacional”, aseguró el abogado.

Lombana señaló que Petro habría continuado cuestionando los resultados electorales, así como las actuaciones de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, poniendo en duda la legitimidad de la elección de Abelardo De La Espriella.

“Dentro de ese plan criminal de el señor Gustavo Petro, de atacar el sistema democrático, de atacar, de perturbar los debates electorales, de cuestionar la legitimidad de la elección del presidente Abelardo De La Espriella, de seguir cuestionando al señor Registrador Nacional del Estado Civil, a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, está atacando la democracia en sí mismo. Ese mismo sistema lo eligió el presidente, esas mismas instituciones, ese mismo laboral institucional lo eligió”, afirmó Lombana.

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El abogado advirtió, además, que los cuestionamientos del expresidente sobre los algoritmos y formularios electorales estarían “buscando generar violencia en el pueblo colombiano, precisamente generando dudas y fisuras sobre la estabilidad del sistema democrático”.

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Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, respaldó la denuncia y aseguró que “lo que no puede seguir sucediendo en este país es que se desconozca la autoridad legítima del pueblo colombiano”, que eligió a Abelardo De La Espriella como presidente de la República.

“De ninguna manera se han admitido los resultados electorales, todo lo contrario, se han torpedeado. Se ha hecho pensar en el imaginario popular que hubo un fraude que de ninguna manera existe (…). A mí que me expliquen cómo aceptan las curules de Senado y Cámara, pero que no aceptan que Abelardo De La Espriella es el presidente, de manera que es peligroso para la democracia esta obstrucción al debate electoral que lo siguen haciendo”, manifestó Cepeda.

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