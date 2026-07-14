Indalecio Dangond, minagricultura designado, ratifica compromiso del nuevo gobierno con cafeteros

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, sostuvo este martes, 14 de julio, una reunión del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), encabezado por su gerente general, Germán Bahamón, en su primera visita como integrante del gabinete del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Durante la reunión las partes coincidieron en la necesidad de la administración entrante por incrementar la productividad en este sector. Según informó la oficina de comunicaciones de Abelardo de la Espriella, el compromiso del nuevo gobierno es incrementar este factor por hectárea para mejorar los ingresos del caficultor y potenciar el sector agrícola más importante del país, que agrupa a 556.000 familias en 23 departamentos y 611 municipios de Colombia.

En medio del encuentro también fijaron cuáles serían las prioridades para el sector cafetero y que trabajarán conjuntamente con el Gobierno. Entre ellas se encuentran los programas de renovación de cafetales, formalización de la propiedad rural de los caficultores, modelos de créditos, proyectos de bioeconomía desde los centrales de beneficio y priorización de las vías terciarias.

Indalecio Dangond y Germán Bahamón // Foto: suministrada

El ministro Indalecio Dangond respaldó, además, los programas que la Federación Nacional de Cafeteros que ya había iniciado y se comprometió a darles un avance exponencial con el apoyo del nuevo gobierno.



Durante los próximos cuatro años, tanto el director de la Federación, Bahamón, como el ministro Dangond, se comprometieron a trabajar en equipo para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la caficultura frente a los desafíos globales.

"El sector cafetero debe continuar siendo el mayor aportante del agro a la economía del país", señaló el ministro designado, en medio del evento.

Para el Gobierno entrante este encuentro marca el inicio de una alianza entre su administración y el gremio cafetero que durante cien años ha sido el más sólido y democrático del país.