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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Octubre, el mes menos violento del año en Barranquilla: bajaron los homicidios y la extorsión

Octubre, el mes menos violento del año en Barranquilla: bajaron los homicidios y la extorsión

Los asesinatos bajaron en un 62% en comparación con el pico de homicidios que hubo en julio pasado y del 3% en comparación con octubre de 2025.

Cifra de homicidios Barranquilla.jpg
Los homicidios hacen parte de los ocho delitos de alto impacto que se redujeron en Barranquilla.
Alcaldía Distrital
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Los índices de criminalidad que registró Barranquilla en el mes de octubre muestran un significativo avance en materia de seguridad ciudadana, que estaría relacionado con las recientes estrategias implementadas por el Gobierno Nacional, enfocadas en capturas y traslados masivos de peligrosos delincuentes a otros centros carcelarios del país.

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La cifra de homicidios es la que más se destaca en octubre, pues si bien hubo 25 casos, este ha sido el mes con menos asesinatos en la ciudad a lo largo del año. Incluso, esta cifra representa una reducción del 62% frente a los 66 homicidios que hubo en julio pasado, cuando se registró la mayor cifra de asesinatos, y una disminución del 3% en comparación con octubre de 2025.

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Los hurtos a personas o atracos bajaron un 52% y la extorsión cayó un 48%, de acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Alejandro Char, quien destacó estas cifras como resultado de los operativos que se han realizado de manera articulada entre el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública contra las estructuras criminales.

Las autoridades afirman que estrategias como los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana y la Operación Blindaje 360 "Sin tregua al delito", que solo en octubre dejó más de 400 capturas y alrededor de 55 allanamientos en la ciudad, también permitieron una reducción en los hurtos a residencias (-60%), hurtos de automotores (-59%), hurto a motocicletas (-38%), delitos sexuales (-29%) y hurto a comercio (-4%).

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