Atacaron con drones estación de Policía en corregimiento de Chimichagua, Cesar

La estación de Policía del corregimiento Las Vegas, jurisdicción del municipio de Chimichagua, en el Cesar, fue blanco este martes de un ataque con drones por parte de un grupo armado que aún no ha sido identificado.

Se conoció que los terroristas atacaron desde la parte trasera de la estación de Policía, donde está instalada una barrera hecha con sacos de arena que sirve como muralla de protección.

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La reacción inmediata a los agentes de la Policía que a esa hora hacían guardia desde la estación, permitió responder al hostigamiento y repeler hasta que los responsables huyeron.

El ataque solo causó daños materiales y los policías resultaron ilesos, según ha dicho la Gobernación del Cesar que, a su vez, está informando que “a esta hora hay más tropas del Ejército y la Policía en la zona”, para reforzar la seguridad



La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan rechazó este nuevo hostigamiento y agradeció a la fuerza pública por cuidar de la población civil.

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