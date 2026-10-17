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Enviaron a la cárcel alias 'Lobo' y 'La Flaca' de las disidencias de alias 'Calarcá' en Antioquia

La Fiscalía relaciona a ‘Lobo’ con homicidios, extorsiones, instalación de explosivos y el desplazamiento de unas 2.300 personas de 23 veredas de Briceño.

Proceso de captura de Wilmer Zuleta, alias ‘Lobo’, y Alexandra García, alias ‘Samanta’ o ‘La Flaca
Fiscalía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 17 de oct, 2026

A la cárcel fueron enviados Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, alias ‘Lobo’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, y Alexandra García Legarda, alias ‘Samanta’ o ‘La Flaca’, por su presunta participación en actividades criminales en el norte de Antioquia.

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Según la Fiscalía, Zuleta se habría concertado desde 2022 con otros integrantes de la estructura para cometer homicidios y extorsiones. También estaría relacionado con la instalación de explosivos y varios asesinatos. Durante la audiencia, la fiscal indicó que habría asumido responsabilidades de mando dentro del grupo armado tras la captura de otros cabecillas.

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Uno de los casos investigados es el de Ángela Muñoz Betancur, conocida como ‘La Cuchillera’, asesinada el 24 de noviembre de 2024 en San Andrés de Cuerquia. Según la hipótesis presentada en audiencia, el crimen habría sido una retaliación porque la mujer era pareja sentimental de un integrante del Clan del Golfo y presuntamente vendía estupefacientes.

Además, las autoridades relacionan a alias ‘Lobo’ con el desplazamiento forzado de aproximadamente 2.300 personas de 23 veredas de Briceño, ocurrido el 20 de octubre de 2025. Este hecho hace parte de las líneas investigativas que adelantan las autoridades.

Alias ‘Samanta’, por su parte, sería integrante de la estructura y habría cumplido funciones de enfermería, seguridad y comunicaciones. La Fiscalía también mencionó presuntos conocimientos de maniobras de combate e inteligencia delictiva.

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Ambos fueron capturados en la vereda La Paulina, en Valdivia, durante un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército y la Policía Nacional.

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La Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con homicidio, armas y explosivos. A Zuleta también le atribuyó homicidio agravado y a García Legarda, concierto para delinquir agravado y porte de armas. Ninguno aceptó los cargos y ambos deberán permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial.

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